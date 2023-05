Kompleks mieszkalny Yuekselen Residence - 1

Yaylali, Turcja

Te nowoczesne apartamenty z widokiem na rzekę Dim zostały zaprojektowane w najwyższej jakości i są na sprzedaż w Alanyi w Kestel. Te nowoczesne apartamenty znajdują się zaledwie 200 metrów od piaszczystej plaży Kestel i blisko lokalnych udogodnień. Ten nowoczesny apartament z widokiem na rzekę znajduje się nad rzeką Dim. Przed tymi apartamentami znajduje się ogród krajobrazowy i ścieżka spacerowa, a z tej ścieżki spacerowej bezpośredni dostęp do plaży z podziemnym przejściem. To mieszkanie ma bardzo ładny klimat, ponieważ wokół Dim River jest przyjemny obieg powietrza. Bezpośredni dostęp do plaży Blisko plażyDim River ViewNajlepsze apartamenty