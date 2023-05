Kompleks mieszkalny Kompleks v krasivom i tihom rayone

CEYLİFE to elitarne, nowoczesne mieszkanie o niskim wzroście, położone w Avsallar, 07410 Alanya / Antalya, w popularnej okolicy, tuż przy plaży Injekum!



Avsallar to jedna z najpiękniejszych części, cicha, dobrze rozwinięta, położona 25 km od Alanyi!



Kondominium znajduje się na powierzchni 849,90 m2 i mieści 17 mieszkań w stylu ultramodyny.

Większość apartamentów oferuje wspaniałe widoki na morze.



W pobliżu kompleksu znajduje się cała niezbędna infrastruktura: supermarkety, sklepy, popularne restauracje i bary, centra handlowe, gabinety masażu, apteki, kluby nocne, parki, rynek, na którym zawsze można kupić świeże owoce, warzywa, owoce morza.



Oprócz spokojnego codziennego życia w przyrodzie obszar ten jest uważany za atrakcyjny pod względem inwestycji.



RÓWNIEŻ LCD:

- Odkryty basen

- sauna

- Generator

- fitness

- Otwarty plac zabaw

- koszykówka

- kort tenisowy

- Kamelia

- Grill

- Parking



