Kompleks mieszkalny Dizaynerskaya kvartira s zahvatyvayuschim vidom

Mahmutlar, Turcja

Z przyjemnością przedstawiamy luksusowy, nowy kompleks w centrum Mahmutlar, w pobliżu plaży, zaledwie 550 metrów. Mahmutlar od dawna jest jednym z najpopularniejszych obszarów Alanyi. Mahmutlar ma 4 szkoły podstawowe, 2 szkoły średnie, rozszerzone grupy pozaszkolne, 3 ośrodki nauki, 2 prywatne przedszkola ( turecki i rosyjski ). Rosyjskie centrum kultury znajduje się w centrum Mahmutlar. W całym regionie znajdują się supermarkety i małe sklepy, restauracje i dyskoteki, salony zdrowia i urody. 2 razy w tygodniu w mieście znajduje się bazar: we wtorki ( Salı Pazarı ) i soboty ( Cumartesi Pazarı ) odpowiednio we wschodniej i zachodniej części tego obszaru. ) 25 1 + 1 pokojowe apartamenty ( od 42 m2 do 57 m2, w 3 różnych układach ); b ) 10 2 + 1 pokojowe apartamenty ( od 76m2 do 87m2, w 2 różnych układach ); c ) 7 penthouseów z 2 + 1, 3 + 1 i 1 pokoje. • Odkryty basen z częścią dla dzieci.• Siłownia.• Sauna.• Miejsce do grillowania.• Parking.• Dwie windy.• Generator elektryczny. • Stalowe drzwi wejściowe i wysokiej jakości drzwi wewnętrzne.• Podłoga pokryta płytkami ceramicznymi.• Ściany pokryte farbą do prania.• Wbudowana kuchnia z granitowym blatem.• Wbudowane szafy z lustrem i kompletnym zestawem artykułów sanitarnych w łazienkach.• Plastikowe okna wykonane z wysokiej jakości profilu. Rozpoczęcie budowy: październik 2021 r. Data zakończenia: październik 2023 r