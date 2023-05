Kompleks mieszkalny Roskoshnyy zhiloy kompleks klassa lyuks v Alanii

Arel Residence to luksusowy luksusowy kompleks mieszkalny położony w popularnej miejscowości wypoczynkowej Avsallar, w odległości spaceru od plaży i 25 km od centrum Alanyi!



Projekt składa się z 7-piętrowych budynków z 42 jednostkami o różnych układach w nowoczesnym stylu.

Kompleks mieszkaniowy zbudowany jest na łącznej powierzchni 2152,03 metrów kwadratowych. m i zapewnia zdrowe życie w otoczeniu panoramicznych widoków na przyrodę i dużo czystego tlenu.



Apartamenty sprzedawane są z czystą dekoracją, płytkami ceramicznymi na podłodze, wyposażonymi łazienkami, wbudowanymi zestawami kuchennymi.



Obszar ma doskonałą infrastrukturę. w odległości spaceru znajdują się najlepsze sklepy i restauracje, rynek, centra handlowe i ogromny wybór rozrywki!



Infrastruktura:

- Dobrze utrzymane terytorium krajobrazowe

- Odkryty basen

- Sala fitness

- sauna

- Pokój dziecięcy

- Boisko do koszykówki / siatkówki

- kort tenisowy

- Plac zabaw dla dzieci

- Miejsce do grillowania

- Generator zapasowy

- Parking

- Transfer na plażę



Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy za darmo! Zapewnijmy opcje planowania!