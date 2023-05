Kompleks mieszkalny Kvartira s krasivym vidom na prirodu

LICZBA 5 MESIDENCE MMT TUNC to kompleks mieszkalny położony w centrum Avsallar nad Morzem Śródziemnym!

Całkowita powierzchnia kompleksu wynosi 851 mkw.



Projekt zapewnia najemcom możliwość życia w otoczeniu pięknych panoramicznych widoków na okolicę.



Na podstawie funkcji warto podkreślić bezpośrednią bliskość morza, więc z dowolnego miejsca w regionie możesz być nad Morzem Śródziemnym w ciągu kilku minut.



Kompleks znajduje się również w odległości spaceru od różnych sklepów, w tym Migros, Carrefour, A101 i Bim, co ułatwia mieszkańcom robienie zakupów.

Niedaleko od projektu jest wszystko dla wygodnego życia.



Cechy obiektu:

- Widok na góry

- Widok na fortecę

- Widok na morze

- Plac zabaw dla dzieci

- Jacuzzi

- Nadzór wideo 24/7

- Parking kryty

- Kryty basen

- Kuchnia w stylu amerykańskim

- Otwarty parking

- Odkryty basen

- Bezpieczeństwo 24/7

- Miejsce do grillowania

- sauna

-Kąpiel turecka

- fitness



