Kompleks mieszkalny Kvartira s originalnym dizaynom v Alanii

Towers to niesamowity kompleks mieszkaniowy, jeden z najlepszych luksusowych projektów dewelopera BestHome Construction.



Rezydencja składa się z czterech 9-piętrowych budynków, w których piwnica jest zajęta dla infrastruktury wewnętrznej.

Kompleks wykonany jest w najlepszych tureckich tradycjach, a oryginalność wystroju pokoi w środku jest inna.



Projekt znajduje się w samym centrum Alanyi, 150 metrów od Morza Śródziemnego!



Obszar ma doskonałą infrastrukturę. Jest wszystko na pobyt stały lub dobry odpoczynek.



W pobliżu kompleksu znajdują się: szkoła i klinika, wiele hipermarketów, piekarnia, bazar, banki i apteki, salony piękności i wiele innych.

W odległości spaceru piękna promenada z kwitnącymi klubami, wyposażona w place sportowe i place zabaw dla dzieci.



RODZAJ APARTAMENTÓW:

Apartamenty 1 + 1, o łącznej powierzchni 68 metrów kwadratowych. m

Apartamenty 2 + 1, o łącznej powierzchni 101 - 121 metrów kwadratowych. m

Apartamenty 3 + 1, o łącznej powierzchni 120 metrów kwadratowych. m

Dwupiętrowy penthouse 4 + 1, o łącznej powierzchni 181 - 247 metrów kwadratowych. m



INFRASTRUKTURA KOMPLEKSU:

- Zamknięty obszar krajobrazowy

- Basen ze zjeżdżalniami, część dla dzieci i jacuzzi

- Taras do opalania

- Kryty basen z podgrzewaną wodą

- Centrum fitness

- Centrum SPA: łaźnia turecka ( łaźnia turecka ), sauna, masaż, pokój relaksacyjny

- Bilard, tenis stołowy

- Pokój zabaw dla dzieci

- Baton witaminowy

- Kino

- Telewizja satelitarna

- Darmowe Wi-Fi

- Lina do grillowania

- elektrogenerator

- Parking podziemny

- Bezpieczeństwo 24/7

- Firma zarządzająca

-Podniesienie



Zadzwoń lub napisz do nas, a my powiemy Ci więcej o obiekcie lub wybierzesz nieruchomość na Twoje zapytanie! Koszt wyboru ponosi tylko programista!