Kompleks mieszkalny PERGE COLLECTION SKY BLUE

PERGE COLLECTION: NIEBIESKI NIEBIESKI



KLASA BIZNESOWA W FUNITIE MEDYTERRANCJI

30% zaliczki! Bez prowizji! Brak% raty do czasu zakończenia budowy!

Od najlepszych programistów Rosji i Turcji.

Największy metr mieszkań, najlepsze materiały budowlane i piękna architektura projektu.



5700m2 to idealne terytorium dla 50 apartamentów, aby poczuć prywatność i prywatność. Na terenie znajduje się sauna i siłownia. Wielopoziomowe sadzenie roślin na całym terytorium według indywidualnego projektu. Boisko sportowe do koszykówki, siatkówki lub tenisa. Bezpieczny i interesujący plac zabaw.



WIĘCEJ TERRÓW SOLURATURY

Tarasy mogą być używane przez cały rok i w dowolnym scenariuszu: rozbić małe przedszkole i wyhodować ulubione kwiaty lub wyposażyć miejsce na rodzinne wieczory i gości recepcyjnych.



Na sprzedaż są apartamenty o układzie 1 + 1 i 2 + 1 ( powierzchnia od 46 m2 do 160 m2 )

Istnieją również cztery dupleksy 4 + 1.

Wszystkie apartamenty posiadają tarasy lub balkon.



Cena obejmuje:

- Klimatyzacja MİTSUBİSHİ / TOSHİBA

- Zestaw kuchenny pierwszej klasy

- Sprzęt kuchenny Płyta kuchenna / BOSCH, piekarnik, okap.

- Ogrzewanie podłóg

- Wbudowane oświetlenie LED

- Drzwi wewnętrzne

- W pełni wyposażone łazienki



Ulepszenie kompleksu:

- 2 baseny

- siłownia / sauna

- 50 mieszkań

- zamknięte terytorium

- 15 samochodów otwartych parking

- 19 samochodów zamkniętych parking

- boisko sportowe

- otwarte tarasy

- plac zabaw

- indywidualny projekt krajobrazu



Architektura:

- 3 rodzaje fasady z elementami konstrukcyjnymi

- konstrukcja z monolitycznego tuszy

- witraże-suwaki 1. klasy

- 30% mieszkań z przestronnymi tarasami obciążonymi zadaszeniami elektrycznymi, zawarcie sieci inżynieryjnych



5.700 m2 - powierzchnia lądu.

50 mieszkań

7 - piętra

Dostawa obiektu z marca 2024 r.