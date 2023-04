Kompleks mieszkalny Residence with a swimming pool and a green area near a metrobus station, Istanbul, Turkey

Kargicak, Turcja

Riviera Imperial buduje najwyższy standard na rynku dzięki wysokiej klasy wykończeniom. To, czego potrzebujesz do luksusowego życia, znajdziesz tutaj. Riviera Imperial Deluxe Hotel & Spa znajduje się w Kargicak w Alanyi, na wzgórzu, z którego roztacza się wspaniały widok na morze i góry. Projekt otoczony zielonymi bananami i śródziemnomorską florą. Riviera Imperial znajduje się w Kargicak, zaledwie 25 km od lotniska Gazipasa-Alanya. Obszar ten wyróżnia się zielonymi plantacjami bananów i luksusowymi nieruchomościami. Powierzchnia apartamentów wynosi od 62 m2 do 326 m2. Klienci mają różne możliwości, od apartamentów typu studio po apartamenty z trzema sypialniami. Apartamenty wyposażone są w sprzęt AGD i łazienkę. Wszystkie apartamenty będą gotowe na najwyższe standardy. Apartament pokazowy jest dostępny do sprawdzenia jakości gotowego. Sprzęt kuchenny i klimatyzacja Siemens są wliczone w cenę. Baterie kąpielowe Grohe będą stosowane we wszystkich apartamentach. Te wysokiej jakości pięciogwiazdkowe apartamenty oferują całodobowe usługi konsjerża, takie jak międzynarodowe restauracje a la carte, otwarte restauracje bufetowe, klub nocny, rozrywka, kręgle, kino, spa, wellness, fitness i wiele innych. -15% obniżona cena - Kompleks Prestige - Pięciogwiazdkowy hotel - Gwarancja wynajmu Wysokiej jakości wykończenieSiemens Kuchnia Biały dobryGrohe akcesoria łazienkowe Duże tarasy Podłoga wysokiej jakości Energooszczędna klasa Podstawowa nieruchomość mieszkalna ma zapewnić gwarancję wynajmu dla tej nieruchomości. Zawieramy umowy najmu z kupującym, że każdego miesiąca określony dochód będzie wypłacany na konto kupującego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami. Ten pięciogwiazdkowy luksusowy apartament w Alanyi jest idealnym miejscem na dom wakacyjny i inwestycję. Zainwestuj teraz i% 15 od cen sprzedaży. Kupując 3 sypialnie lub 4-pokojowe mieszkanie na Riwierze Imperial, otrzymujesz bezpłatne obywatelstwo tureckie. Wszystkie procedury są monitorowane przez naszą firmę, dopóki nie uzyskasz obywatelstwa tureckiego.