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Dzielnica Kvartira vashey mechty

Mersin, Turcja
od € 50,000
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Dzielnica Kvartira vashey mechty
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O kompleksie

Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Skontaktuj się z nami już teraz, aby uzyskać więcej informacji i rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu!

Apartament 1 + 1 – 50 000 EURO – 65 M2 całkowita powierzchnia, 50 M2 - powierzchnia mieszkalna.

Apartamenty 2 + 1 – 73 000 EURO – 95 M2 całkowita powierzchnia, 80 M2 - powierzchnia mieszkalna.

RAZEM 150 KWARTAŁ NA 11 KWARTÓW 1 + 1,3 KWARTAŁÓW 2 + 1 NA KAŻDYM

10 ETAPÓW

ODLEGŁOŚĆ DO MORZA 375

5% ZNIŻKI NA 100% PŁATNOŚCI.

50% PIERWSZE WKŁAD

  OGÓLNE CHARAKTERYSTYKI

1. OGRZEWANIE I NATURALNY SYSTEM GAZU

2). THERMOSTIC BIMS

3). SYSTEM INTELEKTUALNY LIFTA

4. PEŁNY GENERATOR

5. WODA I HEATLIZACJA NA DZIECKU

6. SYSTEM WIDEO

7. SYSTEM CENTRALNEGO KAMERY

  CECHY WEWNĘTRZNE

1. SKALE COOKHON

2). GARDEROB

3). POMYSŁY W BATH

4. GRANITE COUNON HUNDRED

5. OKNA PVC

6. MALARSTWO IMPORTU NA PODSTAWIE SILIKONU

7. 1. SANTECHNICA KLASY

8. 1. KABINA DUSZY KLASY

9. PARKET 8 MM

  CHARAKTERYSTYKA NARKOTYKÓW

1. OTWARTY BASEN

2). PARKOWANIE OTWARTE

3). GRA DZIECKA

4. CAMELIA

5. BARBEC

DATA POCZĄTKU: 31.03.2023

DATA TREŚCI: 31.05.2024

Lokalizacja nowego budynku
Mersin, Turcja
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Stay Property oferuje nowe apartamenty w dzielnicy Mahmutlar-Alania. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 58,5 do 139 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 400 metrów. Od razu zauważamy, że Mahmutlar jest najpopularniejszym obszarem. Według nowych danych populacja Mahmutlar rośnie najszybciej i wynosi ponad 53 tysiące osób, aw sezonie 3-4 razy więcej. Obszar ten jest jak najbardziej zabudowany, najbardziej popularny wśród obcokrajowców i zawsze № 1 na rynku nieruchomości w Alanyi pod względem popytu na mieszkania. Wyjaśnienie tego jest proste: w Mahmutlar idealne połączenie ceny, jakości, a także dużej liczby ofert dla dowolnego budżetu.  Jednocześnie nie należy zapominać, że w nowych domach Mahmutlar doskonała infrastruktura, a także infrastruktura dzielnicy jako całości, jest na najwyższym poziomie. Infrastruktura Mahmutlar: oprócz ogromnej liczby restauracji, sklepów, supermarketów, dwa rynki rolne, w Mahmutlar, wkrótce duże centrum handlowe Mahmutlar AVM o powierzchni 20 000 m2 będzie działać na terenie sobotniego targu, centrum kultury na działce o powierzchni 10 tysięcy m2, Kompleks sportowy MahmutlarSpor i inny projekt, w tym boisko do koszykówki, kort tenisowy, szatnie i strefy społeczne, a także różne obiekty komercyjne w aktywnie zabudowanej części ulicy Ataturk.
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
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Deweloper: TRANIO

Oferujemy luksusowe apartamenty o różnych układach. Każde mieszkanie ma przestronny taras, widok na morze i miejsca parkingowe.

Rezydencja przy plaży składa się z czterech budynków i oferuje piękny ogród krajobrazowy, taksówkę wodną, usługi konsjerża, centrum fitness, jogę i pilates, aerobik i studia taneczne, stawy, tarasy widokowe, ścieżki spacerowe i rowerowe, place zabaw dla dzieci, boiska do koszykówki i tenisa, baseny, spa, restauracje, siłownie.

Opcje mieszkań
  • Apartament z jedną sypialnią o powierzchni od 88 m2 do 104 m2 - od 814 370 USD do 960 177 USD
  • Apartament z dwiema sypialniami o powierzchni od 105 m2 do 270 m2 - od 972 014 USD do 2 478 621 USD
  • Apartament z trzema sypialniami o powierzchni od 171 m2 do 236 m2 - od 1 574 326 USD do 2 172 418 USD
  • Apartament z czterema sypialniami o powierzchni od 235 m2 do 277 m2 - od 2 162 783 USD do 2 549 643 USD
  • Apartament z pięcioma sypialniami o powierzchni od 2 278 126 USD do 3 441 275 USD
Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt położony jest w pobliżu parku, centrów handlowych i restauracji, przystani jachtowej, szpitali i szkół prywatnych, w odległości spaceru od pięciogwiazdkowych hoteli i wybrzeża.

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