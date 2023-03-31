Dzielnica Kvartira vashey mechty
O kompleksie
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Apartament 1 + 1 – 50 000 EURO – 65 M2 całkowita powierzchnia, 50 M2 - powierzchnia mieszkalna.
Apartamenty 2 + 1 – 73 000 EURO – 95 M2 całkowita powierzchnia, 80 M2 - powierzchnia mieszkalna.
RAZEM 150 KWARTAŁ NA 11 KWARTÓW 1 + 1,3 KWARTAŁÓW 2 + 1 NA KAŻDYM
10 ETAPÓW
ODLEGŁOŚĆ DO MORZA 375
5% ZNIŻKI NA 100% PŁATNOŚCI.
50% PIERWSZE WKŁAD
OGÓLNE CHARAKTERYSTYKI
1. OGRZEWANIE I NATURALNY SYSTEM GAZU
2). THERMOSTIC BIMS
3). SYSTEM INTELEKTUALNY LIFTA
4. PEŁNY GENERATOR
5. WODA I HEATLIZACJA NA DZIECKU
6. SYSTEM WIDEO
7. SYSTEM CENTRALNEGO KAMERY
CECHY WEWNĘTRZNE
1. SKALE COOKHON
2). GARDEROB
3). POMYSŁY W BATH
4. GRANITE COUNON HUNDRED
5. OKNA PVC
6. MALARSTWO IMPORTU NA PODSTAWIE SILIKONU
7. 1. SANTECHNICA KLASY
8. 1. KABINA DUSZY KLASY
9. PARKET 8 MM
CHARAKTERYSTYKA NARKOTYKÓW
1. OTWARTY BASEN
2). PARKOWANIE OTWARTE
3). GRA DZIECKA
4. CAMELIA
5. BARBEC
DATA POCZĄTKU: 31.03.2023
DATA TREŚCI: 31.05.2024