Kompleks mieszkalny Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey

Okurcalar, Turcja

Poddaj się: 2024

Kompleks jest wyjątkowy ze względu na dogodną lokalizację w Okurjalar Alanya, gdzie znajduje się większość luksusowych hoteli pięciogwiazdkowych, w centrum tego obszaru, zaledwie 3 minuty spacerem od piaszczystej lokalnej plaży.



Zaledwie 20 metrów od kompleksu znajduje się poczta, restauracje, sklepy, rzeźnicy, apteka i cotygodniowy targ we wtorki, gdzie można kupić owoce i warzywa od lokalnych rolników.



Na brzegu morza znajdują się restauracje z doskonałym wyborem potraw i napojów.

Zaledwie 200 metrów od kompleksu znajduje się wspaniały park, w którym znajduje się zarówno boisko do koszykówki i tenisa, jak i boisko do piłki nożnej, miejsca do rekreacji i ćwiczeń, z których można korzystać bezpłatnie, zaledwie 5 minut spacerem jest jeden z największych i najnowszych parków wodnych w Alanyi.



Większość apartamentów kompleksu będzie miała widok na morze z drugiego piętra i duży wybór udogodnień na terenie, w tym: ogród krajobrazowy Lrasse z tropikalnymi kwiatami i drzewami, pawilon do relaksu i relaksu, duży odkryty basen, podgrzewany kryty basen, basen dla dzieci, bar przy basenie, altana, kryty i odkryty plac zabaw dla dzieci, pokój zabaw dla dorosłych, sauna, gabinety masażu, strefa relaksu, centrum fitness, elektryczny podgrzewacz wody, całodobowa ochrona i nadzór wideo, generator energii, centralny system satelitarny.