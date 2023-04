Kompleks mieszkalny Exodus Dreams Residence

O kompleksie

Exodus Dreams Residence Payallar to nowy projekt klasy komfortu w obiecującej dzielnicy Payallar w Alanyi. Zapewniony jest transfer na plażę, więc odległość od morza nie będzie żadnych niedogodności. Wzdłuż promenady znajduje się transport publiczny do centrum i innych obszarów Alanyi, sąsiedniego miasta Avsallar. Budowa kompleksu rozpocznie się we wrześniu 2022 r., A zakończy w grudniu 2023 r. Do końca budowy dostępne są raty bez%, z początkowym wkładem w wysokości 40% i stałym kosztem mieszkań. Elastyczny harmonogram spłat płatności. Payallar to przytulne miasteczko na zachód od Alanyi, zaledwie 10 km od zabytkowego centrum miasta. Ta lokalizacja otwiera bezpośrednie perspektywy rozwoju tego miasta. Odległość od kompleksu do plaż wynosi 1,8 km.