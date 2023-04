Kompleks mieszkalny Faralya Residence

O kompleksie

Faralya Residence to luksusowy kompleks mieszkalny ze wszystkimi udogodnieniami, położony w rozwijającej się dzielnicy Payallar w pobliżu Alanyi, w pobliżu wszelkiej niezbędnej infrastruktury. Odległość do morza wynosi 2100 metrów, dla mieszkańców kompleksu planowany jest stały bezpłatny transfer. Payallar to malownicza okolica 14 km od centrum Alanyi, 58 km od lotniska Gazipasha. Payallar ma szeroki pas plażowy i doskonałe plaże. Istnieje dobry autobus między Payallar i Alanyą, autobusy kursują co 5-7 minut latem i co 10-12 minut zimą. Do centrum Alanyi można dotrzeć w 15 minut. Rezydencja Faralya składa się z dwóch dziewięciopiętrowych bloków mieszkalnych, które obejmują 112 komfortowych apartamentów o różnych układach i obszarach: apartamenty 1 + 1, o powierzchni od 54 do 62 metrów kwadratowych. m, apartamenty 2 + 1, o powierzchni od 72 do 74 metrów kwadratowych. m, dupleksy 2 + 1 i 3 + 1, o powierzchni od 99 do 172 metrów kwadratowych. m. Kompleks połączył trzy najważniejsze elementy dobrej obudowy: jakość, komfort i dostępność. Obudowa w Payallar będzie co roku droga ze względu na doskonałe warunki naturalne i bliskość centrum Alanyi. Termin zakończenia budowy to czerwiec 2024 r.