Kompleks mieszkalny Exodus Green Hill Residence

O kompleksie

Exodus Green Hill Residence składa się z dwóch 13-piętrowych bloków mieszkalnych i zamkniętej strefy ze strefami społecznymi. Nowoczesny kompleks z basenem i kompletną infrastrukturą do relaksu bez wychodzenia z domu. Idealny dla rodzin, które dbają o to, jest ważny. Wprowadzamy koncepcję mieszkania spa, abyś mógł cieszyć się życiem i kupować nieruchomości w Stambule za najlepszą cenę. 4,8 km do wybrzeża Morza Marmara, promenada. 655 m od dużego terytorium lasu Aydos, gdzie znajdują się tereny rekreacyjne, parki rekreacyjne, unikalne atrakcje przyrodnicze, zbiorniki wodne. Kompleks znajduje się w Jakubku, w nowej dzielnicy Kartal. Najbliższa stacja metra znajduje się 3 km od hotelu. W pobliżu kompleksu znajdują się sklepy, apteki, szkoły miejskie, szpitale, centra handlowe i inna infrastruktura miejska. Lokalizacja zapewni możliwość spacerów z rodziną po lesie, oddychania leczniczym iglastym powietrzem w metropolii, szybkiego dotarcia na plaże. Gatunek: widoki na las, morze, miasto otwarte od okien. Zakończenie: marzec 2023 r.