Kompleks mieszkalny Exodus Resort Comfort City

Ciplakli, Turcja

Ta fantastyczna nieruchomość z widokiem na morze w dobrze zarządzanym kompleksie z dużym basenem w Cikcilli w Alanyi. Jest to bezkonkurencyjna lokalizacja, zaledwie 300 metrów od największego centrum handlowego Alanya o nazwie Alanyum i 300 metrów od rynku brutto Metro. Ta nieruchomość w Alanyi została zbudowana na dużej ziemi i składa się z 2 dużych bloków i wielu małych bloków. w kompleksie znajduje się 192 nowoczesnych mieszkań. Apartament z widokiem na morze w Turcji Alanya oferuje komfortowe życie z wykorzystaniem części wspólnych, takich jak parking, zadbany ogród, basen o powierzchni ponad 300 m2, kawiarnia, miejsce do odpoczynku, gabinet masażu, centrum fitness, bilard, zjeżdżalnia wodna, ochrona 24/7, ogrodnicy i kamery bezpieczeństwa. Ten przestronny i jasny apartament o powierzchni 120 m2 z 2 sypialniami, 2 łazienkami i 2 tarasami. Duży taras ma wspaniały widok na zamek i morze i można go używać zimą z własnym kieliszkiem. Mieszkanie znajduje się na 6. piętrze budynku i wychodzi na południowy zachód. Kuchnia jest w pełni wyposażona w doskonałe urządzenia i wysokiej klasy materiały, takie jak marmur i duża przestrzeń kuchenna z marmurową ławką, duże szafki oraz funkcjonalne osprzęt i wyposażenie. Dodatkowo wszystkie meble i klimatyzacja są wliczone w cenę. ten apartament z widokiem na morze w wyposażonych w Alanyę sprzęcie AGD, satelitarny system telewizyjny, Podwójne okulary z PCV Ogólne cechy apartamentu z widokiem na morze w dobrze zarządzanym kompleksie Duży basenRestauracjaFitness CenterMassage room Duży ogród krajobrazowy Klimatyzacja W pełni umeblowany Widok na morzeWi-FiCaretakerLift