Kompleks mieszkalny Sapphire Residence

O kompleksie

Przedstawiamy nowy duży kompleks SapphireResidence z 6 domami na ogrodzonym terenie ze wspólnymi obszarami, basenem. Będzie to projekt na dużą skalę w kurorcie Alanya, w tej części miasta, w której na stałe mieszka duża liczba rodzin zagranicznych. Oba są uważane za jeden z najlepszych miejsc do spania. Oto jedyne jak dotąd centrum handlowe Alanium ( i nowy ), hipermarket Metro oraz hipermarket budowlany i zarządczy Kochtash, duży nowy szpital i wiele innych instytucji niezbędnych do stałego pobytu w Turcji. Znajdziesz tu także ogrody, szkoły, uczelnie, edukacja dla dzieci w każdym wieku będzie dostępna po złożeniu wniosku o zezwolenie na pobyt przy zakupie mieszkania. Dzielnica Oba są aktywnie budowane w kierunku gór, w tej części regionu rozwija się głównie kompleks wewnętrzny typu europejskiego — z basenami. W tym obszarze budowany jest także nowy ratusz.