Kompleks mieszkalny Novaya kvartira 1 1 na vtoroy beregovoy linii v Mahmutlare

Avsallar, Turcja

Poddaj się: 2023

Nowy projekt, łączący trzy główne elementy wysoce płynnej obudowy: doskonałą lokalizację, bogatą infrastrukturę do życia i relaksu oraz doskonałą jakość mieszkań, która jest wynajmowana klientom w wykończonym, czystym wykończeniu. Kompleks łączy koncepcję kompleksu mieszkalnego, który wyraża się w funkcjonalnych, dogodnych układach i najwyższych standardach.

Projekt znajduje się w jednej z ruchliwych dzielnic Alanyi – Avsallar. Obszar ten znany jest z piaszczystych plaż i naturalnych piękności lasów iglastych. Odległość do morza wynosi 800 m, do centrum Alanyi 20 km. Istnieje cała niezbędna infrastruktura miejska: kawiarnie i restauracje, supermarkety sieciowe i rynek rolny w środy, szpital państwowy i prywatne kliniki, apteki, przedszkola, szkoły i wiele innych.

Kompleks mieszkaniowy składa się z jednego bloku mieszkalnego na 72 mieszkania o różnych układach. Na sprzedaż są 1 + 1, 2 + 1 i 3 + 1. Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2023 r.