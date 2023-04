Kompleks mieszkalny Novye apartamenty nedaleko ot morya v Mahmutlare

Tirilar Mahallesi, Turcja

Zaledwie 100 metrów od plaży 1 km do centrum Alanyi Hot Sale Turecka kamienica położona w pobliżu plaży, w odległości spaceru od centrum Alanyi. Kompleks mieszkaniowy jest bardzo zadbany, ma ładne wejście, zawsze czysty i schludny. Bardzo ładny basen z tyłu budynku, obok miejsca do grillowania i miejsc do siedzenia. Powitaliśmy pięknym korytarzem wejściowym, po w pełni wyposażonej kuchni z ładnymi artykułami białymi wraz z salonem i jadalnią. Z salonu mamy dostęp do balkonu. Nowo urządzona łazienka i główna sypialnia Mieszkanie blisko wszystkich udogodnień, takich jak bank, centrum medyczne, szkoła, supermarkety, plaża itp… Spacer do piaszczystej plaży zajmuje tylko 2 minuty, zaledwie 15 minut spacerem do centrum Alanyi