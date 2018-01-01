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Kompleks mieszkalny Novye kvartiry v proekte s bogatoy infrastrukturoy - Oba

Karakocali, Turcja
od € 190,000
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Kompleks mieszkalny Novye kvartiry v proekte s bogatoy infrastrukturoy - Oba
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O kompleksie

Agencja nieruchomości Stay oferuje nowe apartamenty w okolicy Oba. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Powierzchnia apartamentów wynosi od 55 do 245 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 2500 metrów. Kiedy nasi klienci mają problem z zakupem nowego mieszkania w okolicy ze wszystkimi korzyściami i doskonałymi sąsiadami Europejczyków, jesteśmy w pełni pewni, że oferujemy nowe apartamenty w Ob.  Oba są idealne dla rodzin, które chcą mieszkać w pobliżu centrum Alanyi, mając jednocześnie wszystko, co najlepsze w Alanyi. Infrastruktura obszaru Oba: centrum handlowe Alanyum, Neva Outlet, Kipa, metro, supermarkety sieciowe Bim, A101, Şok, Migro, supermarket sprzętowy Koçtaş, sklep technologiczny Vatan, Również w obu jest największy szpital państwowy w Alanyi. Dla wszystkich grup wiekowych przypisane są: prestiżowe tureckie szkoły prywatne i uczelnie « Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School », « Bahçeşehir Alanya College », « Ted Alanya College », najlepsze szkoły miejskie, przedszkola, otworzyła się szkoła z rosyjskojęzycznymi nauczycielami. Istnieją również prywatne szkoły różnych technik, Waldorf School, Amerikan Kültür College.
Lokalizacja nowego budynku
Karakocali, Turcja
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Zespół mieszkaniowy Novye kvartiry v proekte s bogatoy infrastrukturoy - Oba
Karakocali, Turcja
od € 190,000
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Deweloper: TRANIO

Nowy kompleks mieszkaniowy w elitarnej dzielnicy Kadikoy po anatolijskiej stronie Stambułu z rezydencjami i nowoczesnymi wieżowcami.

Kompleks oferuje apartamenty o różnych układach 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 o powierzchni od 117 m2 do 350 m2.

Udogodnienia: odkryty basen, spa, sala bilardowa, siłownia, kawiarnia, obszar chroniony.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura
  • 350 m do Bagdadu Avenue - popularnej ulicy handlowej
  • 500 metrów do parku Özgürlük
  • 800 metrów do stacji metra - linia biegnie wzdłuż całej linii brzegowej od jeziora Küçükçekmece po stronie europejskiej do miasta Gebze po stronie azjatyckiej
  • 1,2 km do szerokiej i długiej promenady z parkami, restauracjami kuchni różnych krajów i boiskami sportowymi
  • 4,2 km do autostrady E5 ( 7 minut jazdy samochodem )
  • W odległości 1-2 km znajdują się szpitale, szkoły międzynarodowe, uniwersytety, parki, restauracje
Zespół mieszkaniowy Modern residence in Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
Poddaj się: 2023

Современный жилой комплекс Antares Hill расположился в районе Алании Махмутлар. Этот район интересен многим отдыхающим доступными ценами, хорошо развитой городской инфраструктуро.

Махмутлар находится в 30 км от международного аэропорта Газипаша и в 130 км от аэропорта городи Анта. В эти аэропорты летают как регулярные, так и чартерные рейсы из-за границы, а так же, хороженала. Вы легко сможете слетать на экскурсию в такие популярные туристические места как Мардин, Пакукале. Для комфортного сообщения между аэропортами и Аланией проложена и поддерживается в идеальнок систо.

Круглый год в Махмутлар приезжают на отдых туристы со всего мира. Здесь можно встретить европейцев, американцев, жителей стран СНГ. Вас легко поймут на любом языке во всех заведениях.

Из Махмутлара можно доехать до Алании или Газипаши. По Махмутлару проходит несколько маршрутов городских автобусов, остановки расположены каждые 300 м. Для вызова такси в Махмутларе, достаточно нажать кнопку на ближайшем столбе и машина заберет вас. Поэтому, в Махмутларе комфортно жить и отдыхать.

Проект жилого комплекса Antares Hill занимает площадь 2265 кв.м. и состоит из 1 жилого блока на 54 квартиры. В этой резиденции доступны планировки квартир 1 + 1 и 2 + 1 дуплекс.

Для жильцов Antares Hill предусмотрена инфраструктура на территории комплекса:

  • Бассейн
  • Фитнес салон
  • Детская площадка
  • ТВ зал
  • Детская игровая комната
  • Фитнес зал
  • Хаммам
  • Сауна
  • Охрана
  • Площадка с мангалом для барбекю
  • Охрана
  • Камеры видеонаблюдения
  • Генератор
  • Парковка.

 

Строительство жилого комплекса началось в октябре 2021 г. И закончится в декабре 2022 года.

Квартиры от застройщика будут сдаваться с чистовой отделкой. Кухня и санузлы укомплектованы встроенной мебелью и сантехникой. По всей квартире на полу будет керамическое покрытие и скрытое светодиодное освещение в потолке. В оконной системе предусмотрена звуко- и теплоизоляция. В квартире установлены межкомнатные двери и стальная входная дверь. Проложены коммуникации для кондиционеров, оформлены выводы для ТВ антенны.  Каждая квартира будет оснащена видеодомофоном, а по всей территории жилого комплекса будет функцио.

Жилой комплекс Antares Hill занимает выгодное расположение в Махмутларе: расстояние до ближайшего пляжа ве.  Ближайшая больница находится в 2,5 км от комплекса.

Махмутлар очаровыет своим комфортом и сервисом. По городу расположено множество небольших скверов и детские площадок, привнося зеленые островки для. Из квартир в жилом комплексе Antares Hills открывается вид на горы и море. При строительстве применен повышенный уровень тепло и звукоизоляции, современные строительные и отд. Высокие потолки придадут особое очарование вашей квартире и дополнят красивый вид за окном.

Рядом с резиденцией строятся новые жилые комплексы, таким образом, вы сможете жить в новом квартале. Прямо рядом с комплексом будут открыты новые супермаркеты и объекты городской инфраструктуры.

Все вышеперечисленные факторы позволят вам почувствовать себя на отдыхе, не покидая территоридсво.

Покупая квартиру с Курт группп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менедур будт.

 

Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.

 
Zespół mieszkaniowy Masshtabnyy ZhK premium-klassa v 100 m ot peschanyh plyazhey i lazurnogo morya
Akarca, Turcja
Poddaj się: 2025
Deweloper: Stay Property
Nowe apartamenty w Kargicak - Alanya są przedstawione. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1.Powierzchnia mieszkania wynosi od 58 do 165 m2.Odległość do morza wynosi 100 metrów. Jeśli chodzi o nowe nieruchomości w Kargicak, warto od razu powiedzieć, że będą one pasować do miłośników ciszy i spokoju. Pragnę również zauważyć, że Kargyjak jest jednym z najbardziej zielonych i najbardziej malowniczych miejsc 13 km od centrum Alanyi. Kargicak rozciąga się 4 km wzdłuż morza i 4 km w kierunku gór. Piękne panoramy otwarte w górach lasów iglastych, Alanyi i morza. Infrastruktura obszarowa: dwa supermarkety sieci Migros, również A 101, inne sklepy, stacje benzynowe, apteka, bankomaty, przystanki transportu publicznego, szkoły, park z miejscami do grillowania przy promenadzie, kemping i słynna restauracja Perle, restauracje różnych kuchni nad brzegiem morza i na całym obszarze, pizza, tureckie fast food z dostawą. Bazar rolniczy odbywa się w piątki, a bazar 1 km od placu — we wtorki w sąsiednim Mahmutlar. Wzdłuż promenady znajduje się transport, usługi taksówkowe i wypożyczalnia samochodów. Morze w Kargicak jest czyste, plaże są szerokie, piaszczyste i żwirowe, z wygodną plażą i pięknym otoczeniem.
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