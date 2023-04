Kompleks mieszkalny Proekt na zavershayuschey stadii stroitelstva v Obe

Mahmutlar, Turcja

Poddaj się: 2023

< p > Nordic Art Residential Complex < / p > < p > Kompleks mieszkaniowy NORDIC ART składa się z 45 mieszkań o różnych układach i 4 lokali handlowych. Projekt koncentruje się na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie architektury, budownictwa i projektowania. < / p > < p > Kompleks mieszkaniowy NORDIC ART znajduje się w przyjaznej dla środowiska dzielnicy Alanya Kargyjak, w otoczeniu sosnowego lasu u podnóża gór Toros. NORDIC ART to koncepcja nowoczesnych komfortowych, wysokofunduszowych mieszkań w segmencie premium. Słuchaj dźwięku surfingu i śpiewu ptaków, poczuj słoną bryzę i aromat kwitnących śródziemnomorskich ogrodów, podziwiaj widoki niekończącego się lazurowego morza i majestatycznych gór, wybór mieszkania w projekcie NORDIC ART. < / p > < ul > < li > Odległość do obszaru Mahmutlar: 300 m < / li > < li > < p > Odległość od morza: 10 m - pierwsza linia brzegowa < / p > < / li > < / ul > < p > Korzyści < / p > < ul > < li > Kompleks jest zbudowany zgodnie z europejskimi standardami jakości specyficznymi dla Nordic Property. < / li > < li > Opracowanie projektu architektonicznego autora zostało przeprowadzone przez wiodące biuro architektoniczne, dzięki czemu kompleks wyróżnia się wdziękiem linii i stylowym designem. < / li > < li > Unikalna lokalizacja w przyjaznej dla środowiska dzielnicy Alanya Kargyjak na pierwszej linii brzegowej. < / li > < li > Infrastruktura - nieograniczona swoboda: otwarte i kryte baseny, strefa SPA, fitness, restauracja, bilard, pokój zabaw dla dzieci i wiele innych. < / li > < li > Wysokie sufity - 3 m < / li > < / ul > < ul > Apartamenty < li > są sprzedawane z wykończeniem klasy premium i są wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia gospodarstwa domowego, klimatyzację, a także system Smart Home w podstawowym wyposażeniu. < li > Ogrzewanie podłogowe w łazienkach jest już wliczone w cenę. < / li > < li > Kompleks posiada podziemne parkingi i magazyny wliczone w wartość nieruchomości. < / li > < li > Oferujemy wygodny plan płatności dostępny dla wszystkich: początkowy depozyt wynosi tylko 30%, reszta jest wypłacana w ratach do 31.10.2023 < / li > < li > Każdy apartament oferuje widok na morze < p > < / p > < / li > < / ul > < p > Charakterystyka mieszkań < / p > < p > Koncepcja kompleksu mieszkalnego opracowanego przez wiodące biuro architektoniczne opiera się na odmierzonych kryteriach luksusowego mieszkania: projekt architektoniczny autora, przestronny dziedziniec, przestronny podziemny parking, przemyślane przestronne i funkcjonalne układy, materiały budowlane i wykończeniowe najnowszej generacji. Obudowa jest sprzedawana z wykończeniem premium: < / p > < ul > < li > Oszklenie panoramiczne. Okna: potrójne okno z podwójnymi szybami, profil aluminiowy < / li > < li > Wysokie pułapy < / li > < li > Stalowe drzwi wejściowe o potrójnym stopniu ochrony < / li > < li > Laminowane drzwi wewnętrzne < / li > < li > Pokrycie podłogi: płytki porcelanowe i ceramiczne < / li > < li > Pokrycie ściany: farba do prania < / li > < li > Zestaw kuchenny: MDF < / li > < li > Fartuch kuchenny Stoleshnitsa i kamień naturalny < / li > < li > Wysokiej jakości hydraulika w łazienkach < / li > < li > Wysokiej jakości sprzęt gospodarstwa domowego: piekarnik, kuchenka mikrofalowa, płyta grzejna, okap, lodówka, pralka, zmywarka, klimatyzacja w każdym pokoju < / li > < li > Kabiny prysznicowe < / li > < li > Elektryczny podgrzewacz wody w czasie < / li > < li > Podłogi grzewcze w łazienkach < / li > < / ul > < p > Infrastruktura < / p > < p > < / p > < ul > < li > < p > NORDIC ART przedstawia szeroki wybór infrastruktury, która sprawi, że Twoje życie na wybrzeżu Morza Śródziemnego będzie jasne i wieloaspektowe, wygodne i wygodne: < / p > < / li > < li > Odkryty basen < / li > < li > Kryty basen z podgrzewaną wodą < / li > < li > Bilard < / li > < li > Sauna < / li > < li > Łaźnia turecka ( hamamam ) < / li > < li > Rzymska łaźnia parowa < / li > < li > Pomieszczenia masażu < / li > < li > Lobby < / li > < li > Pokój zabaw dla dzieci < / li > < li > Restauracja < / li > < li > Kremowy parking < / li > < li > Miejsca przechowywania < / li > < li > Ogród z projektowaniem krajobrazu < / li > < li > Generator < / li > < / ul >