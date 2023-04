Kompleks mieszkalny Novyy investicionnyy proekt v Mahmutlare - Alaniya

Mahmutlar, Turcja

Poddaj się: 2025

Apartamenty premium w popularnej dzielnicy Mahmutlar na pierwszej linii brzegowej.

To fantastyczne miasto turystyczne ma wszystkie udogodnienia, dzięki którym wakacje lub pobyt będą idealne. Istnieje szeroki wybór sklepów, barów i restauracji, a wkrótce powstanie jedno z największych centrów handlowych!

Wielu obcokrajowców decyduje się mieszkać obok miejscowej ludności, mając dostęp do wielu sklepów i barów, aby pozostać otwartym przez cały rok i nadając temu przyjaznemu miastu wielokulturową atmosferę.

Rozrzucone są różne bary na plaży i stacje sportów wodnych, a nasyp łączy Mahmutlar z Alanyą. Długi szlak jest bardzo popularny wśród pieszych, entuzjastów joggingu i rowerzystów.

W tym regionie Turcji jest coś do rozrywki dla Ciebie i Twojej rodziny: od sportów wodnych, skoków ze spadochronem w tandemie i safari jeepem po niesamowite stanowiska archeologiczne.

W pobliżu, w Alanyi, znajduje się forteca, w której częściowo przywrócono pozostałości niegdyś potężnej historii. Kolejka linowa z Damlatash zabierze Cię do zamku, z którego podczas wspinaczki otwierają się zapierające dech w piersiach widoki.

Połączenia transportowe w Mahmutlar są bardzo dobrze ugruntowane, a różne autobusy i usługi transferowe mogą zabrać Cię na dowolne lotnisko.

Ten oszałamiający nowoczesny budynek został zaprojektowany, aby zadowolić nowoczesną rodzinę, która szuka nowoczesnego stylu i designu, elegancji i prostoty życia.

Kompleks składa się z jednego bloku, w którym 72 mieszkania ( 12 pięter ) na dużej działce o powierzchni 3085,85 m2.

Każdy dobrze zaprojektowany pokój został urządzony przy użyciu wysokiej jakości kanalizacji i wyposażenia.

Istnieją opcje z dwiema i czterema sypialniami, dostępne w różnych układach i rozmiarach.

Duża otwarta kuchnia z nowoczesnymi szafkami i blatami prowadzi do przestronnego salonu. Luksusowe łazienki wyposażone są w najwyższej jakości instalacje hydrauliczne i charakteryzują się funkcjonalnością i szykiem. Duże okna i balkony oferują wspaniałe widoki z widokiem na morze i malownicze góry. Przestronne balkony tworzą atmosferę życia w pomieszczeniach i na zewnątrz, które są tak atrakcyjne i zapewniają dodatkową przestrzeń do rozrywki lub kolacji na świeżym powietrzu.

Wspólne udogodnienia są wyjątkowe, z dużym basenem i przestronnymi tarasami do opalania. Łatwo sobie wyobrazić, jak odpoczywasz w luksusowym centrum SPA, podczas gdy twoje dzieci bawią się w specjalnych salach zabaw, a twój partner trenuje w dobrze wyposażonej siłowni.

To styl życia, o którym zawsze marzyłeś - wygodny, luksusowy i relaksujący.