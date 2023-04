Kompleks mieszkalny Novyy proekt v shagovoy dospupnosti ot morya na Kleopatre

Karakocali, Turcja

Nowy luksusowy apartament z 2 sypialniami w Oba-Alanya zaprasza do relaksu w miłej okolicy. Dlaczego warto kupić ten luksusowy apartament w Alanyi - jest zbudowany z najwyższą jakością - cicha rodzinna atmosfera w prestiżowym kompleksie - wysokiej jakości zwrot luksusowe apartamenty w Alanyi z bogatymi złożonymi funkcjami Luksusowe apartamenty Alanya znajdują się w Oba. Oba zwraca uwagę na bliskość wszystkich udogodnień socjalnych, takich jak szpitale, centra handlowe, miejsca do spacerów, tereny sportowe, parki do spacerów po plaży. Oba jest poszukiwany przez tureckich i międzynarodowych nabywców domów, jako szczególnie skandynawskich inwestorów. Ten nowo wybudowany nowoczesny apartament składa się z 3 bloków, w sumie 36 mieszkań. Luksusowy apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w Alanyi w ramach ekscytujących nowych inwestycji w dzielnicy Oba. Ten luksusowy apartament ma powierzchnię 115 m2 z 2 sypialniami i 2 łazienkami. Jasny salon i jadalnia z wysokiej jakości sprzętem kuchennym. z salonu dostęp do tarasu z pięknym widokiem na miasto i basen. Mieszkanie jest ostatnią serią Trio i oferuje wysokiej jakości wykończenia. Luksusowy apartament na sprzedaż w Alanyi ma klimatyzację, żaluzje z napędem, wysokiej jakości podłogę ceramiczną i wysokiej jakości kuchnię z granitowym blatem. Luksusowy apartament na sprzedaż w Alanyi oferuje doskonałą opcję obiektu, taką jak duży basen, sauna, bilard itp... Wnętrze Cechy nieruchomości Ogrzewanie podłogowe w salonie Ogrzewanie podłogowe w łazience Podwójne szyby z aluminiową ramą Wyposażone luksusowe meble łazienkowe Automatyczne okiennice Wysokie błyszczące otwarte Kuchnia Płyta główna Zawieszony sufit Funkcje ogólne Sauna Plac zabaw dla dzieci Stacje zabaw Tenis stołowy Jacuzzi Parking samochodowy Kamera bezpieczeństwa Miejsce do grillowania Garaż na wózku