Kompleks mieszkalny Novye kvartiry nedaleko ot znamenitogo plyazha Kleopatra

Kargicak, Turcja

Kompleks o łącznej powierzchni 1400 m2 składa się z jednego 5-piętrowego bloku na ogrodzonym terenie, zaledwie 100 metrów od plaży. Panoramiczne szyby mieszkań zapewniają wysokie nasłonecznienie i oferują niezapomniane widoki na morze i góry Taurus. Zaletami projektu są niskie, przestronne rozwiązania planistyczne, unikalna własna infrastruktura i lokalizacja na drugiej linii brzegowej w regionie Alanya Kargicak. Właściciele mieszkań będą mieli pełny dostęp do usług i nienagannej obsługi na poziomie międzynarodowym oraz do całej powiązanej infrastruktury, która obejmie: odkryty basen, saunę, siłownia, pokój zabaw dla dzieci, basen dla dzieci i wiele więcej. Całkowita liczba mieszkań - 24 szt. 1 + 1 – ( 20 ) od 58,4 m2 do 64,3 m2 + 1 – ( dupleks 128,6 m2 3 ) 1 + 2 – pokój zabaw Plac zabaw dla dzieci Lobby parking zewnętrzny Winda Ogród Generator Centralny dozorca systemu satelitarnego Rozpoczęcie budowy - kwiecień 2022 Zakończenie budowy - maj 2023.