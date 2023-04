Kompleks mieszkalny Kvartiry v komplekse s razvitoy infrastrukturoy v rayone Oba

O kompleksie

Agencja nieruchomości Stay oferuje nowe apartamenty w okolicy Oba. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 51 do 125 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 2000 metrów. Kiedy nasi klienci mają pytanie o zakup nowego mieszkania w okolicy ze wszystkimi korzyściami i doskonałymi sąsiadami Europejczyków, jesteśmy w pełni pewni, że oferujemy nowe apartamenty w Ob. Oba są idealne dla rodzin, które chcą mieszkać w pobliżu centrum Alanyi, mając jednocześnie wszystko, co najlepsze w Alanyi. Infrastruktura obszaru Oba: centrum handlowe Alanyum, Neva Outlet, Kipa, metro, supermarkety sieciowe Bim, A101, Şok, Migro, supermarket sprzętowy Koçtaş, sklep technologiczny Vatan, Również w obu jest największy szpital państwowy w Alanyi. Dla wszystkich grup wiekowych przypisane są: prestiżowe tureckie szkoły prywatne i uczelnie « Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School », « Bahçeşehir Alanya College », « Ted Alanya College », najlepsze szkoły miejskie, przedszkola, otworzyła się szkoła z rosyjskojęzycznymi nauczycielami. Istnieją również prywatne szkoły różnych technik, Waldorf School, Amerikan Kültür College.