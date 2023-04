Kompleks mieszkalny Apartamenty v novom komplekse v rayone Oba Alaniya

Karakocali, Turcja

Poddaj się: 2023

Stay Property oferuje nowe apartamenty w europejskiej dzielnicy Oba – Alanya. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 52 do 121 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 3200 metrów. Dzielnica Oba jest dobra: ze względu na bliskość centrum i maksymalną infrastrukturę społeczną obszar ten jest zawsze bardzo poszukiwany wśród kupujących i inwestorów. Dotyczy to zarówno bardziej turystycznej dolnej części obszaru, jak i bardziej mieszkalnej, śpiącej górnej Oba. Transport aktywnie spaceruje po okolicy, tutaj również odbywają się główne autostrady — autostrada D-400 i nowa obwodnica. Oba mają centrum handlowe, duże supermarkety z wyposażeniem, wyroby budowlane, meble, artykuły gospodarstwa domowego, kotlety i butiki z ubraniami, największe supermarkety sieciowe. Nowe projekty nieruchomości w obu są zawsze najbardziej płynne, są wysokiej jakości, ceny tutaj są powyżej średniej. Większość kompleksów jest idealna nie tylko do relaksu, ale także do stałego pobytu. O odległości od morza budynków w górnej części Oba decyduje obecność transferu do morza i centrum miasta w pakiecie usług publicznych, ale nie ma tego we wszystkich projektach.