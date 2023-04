Kompleks mieszkalny Appartamenty v proekte premium-klassa - rayon Kestel

Mersin, Turcja

od € 94,200

78–91 m² 2 mieszkanie

Poddaj się: 2024

Nieruchomości w Turcji Mercin Drodzy przyjaciele!Agencja nieruchomości “ Well Homes Gayrimenkul ” ma przyjemność zaprezentować nowy projekt jednego z najlepszych deweloperów w mieście Mersin « MB AZURE RESORT »!Nowy luksusowy kompleks w regionie Teja, 50 m od Morza Śródziemnego Świetna lokalizacja do wypoczynku i stałego pobytu:< ul > < li > Soli Center 8 km < li > Mersin Marina 12 km < li > 20 minut do centrum Mersin Č Kompleks składa się z trzech bloków Cały obszar kompleksu 16 000 m2:< ul > < li > < p > 1 + od 78 m2 brutto / 53 m2 netto do 87 m2 brutto / 68 m2 netto ) < li > < p > 2 + 1 ( od 91 m2 brutto / 62 m2 netto do 124 m2 brutto / 84 m2 netto ) Na terenie ośmiu mieszkań ( 2 + 1/2, 1 + 1/6 ) Projekt mieszkania Ľ Cechy zewnętrzne: < p > • Centralne ogrzewanie < p > • Scentralizowane ogrzewanie wody < p > • Kompleks zgazowania < p > • Zgodność z normami sejsmicznymi < p > • Centralny system satelitarny < p > • Prywatne bezpieczeństwo ( 24 godziny ) • Hydroform < p > • w pełni automatyczna winda Obszary społeczne: < p > • Projekt krajobrazu zamkniętego obszaru < p > • Basen dla dorosłych i dzieci < p > • Obszar rozrywki w basenie < p > • Park wodny < p > • Łaźnia turecka < p > • Sauna < p > • Wewnętrzne centrum fitness < p > • Kort koszykówki < p • Karaoke < p > • PlayStation < p > • Kafeteria < p > • Fryzjer < p > • Otwarty / zamknięty parking < p > • Otwarte boisko sportowe • Plac zabaw dla dzieci < p > • Arboren < p > • Obszar rekreacyjny z leżakami < p > • Cechy wewnętrzne miejsca do grillowania: < p > • Infrastruktura do instalacji balkonu do klimatyzacji i systemów klimatyzacyjnych < p > • Domofon wideo < p > • Stalowe drzwi wejściowe < p > • Specjalna konstrukcja hali < p > • Parkiet podłogowy 1. Klasa < p > • Pokrycie podłogi dla mokrych pomieszczeń płytek ceramicznych i granitowych pierwszego. Klasa < p > • Stolarz ( okno ) wykonany z podwójnego szkła PVC ( ) p < • Drzwi wewnętrzne ze specjalną pokrywą projektową > p < • Szafki kuchenne specjalnie opracowane > p • Granitowe powierzchnie przeciwstawne < p > • Specjalnie opracowany model sufitów podwieszanych < p > • Szafka na linie o specjalnym designie < p > • Łazienka Hilton, umywalka, toaleta < p > • Prysznic < p > • Laminowane szklane szyny balkonowe i kwadratowe poręcze w odległości spaceru, sieci sklepów, kawiarni, piekarni-kondensatorów, aptek, przystanków autobusowych, stacji benzynowej, szpitala państwowego, bazaru. Do plaży 50 metrów:1 + 1 z 94 200 € 2 + 1 z 144 800 € Przy pełnej płatności 100% przyznawana jest zniżka w wysokości 10%. Termin: październik 2024 r. Oferta specjalna dla klientów Well Homes Gayrimenkul:• Cena dewelopera • Instalacja 0% przez 24 miesiące • 50% depozytu • Wsparcie transakcji • Usługa posprzedażna Dużo zabawy w rezerwacji mieszkania, o ile jesteś dostępny. Napisz i zadzwoń po pytania dotyczące nieruchomości: Anastasia W / za: