Kompleks mieszkalny Penthausy v stroyaschemsya komplekse - rayon Avsallar Alanya

Payallar, Turcja

Wypełniona śladami historii i wspaniałymi krajobrazami, Alanya stała się dziś jednym z najbardziej tętniących życiem kurortów w Turcji. Jego nowoczesna i kosmopolityczna atmosfera jest powodem, dla którego wielu turystów z całego świata spędza wakacje w Alanyi przez cały rok. Projekt znajduje się w dzielnicy Payallar, na ogromnej powierzchni 6800 m2, na sprzedaż planowane są mieszkania: 1 + 1, 2 + 1 i dupleksy 3 + 1. Jest to złożona konstrukcja, zbudowana jako całość, z salonami, siłownią, parkingiem i naprawdę luksusową infrastrukturą. Kolejną cechą, która sprawia, że projekt jest uprzywilejowany, jest to, że projekt ma możliwość zapewnienia wszystkim mieszkańcom kompleksu niesamowitych widoków. Wszystkie apartamenty w projekcie wychodzą na urzekające śródziemnomorskie krajobrazy. Odległość do morza wyniesie 2,5 km, dla wygody mieszkańców świadczona jest usługa plażowa.

Rozpoczęcie projektu: listopad 2022 r., Zakończenie budowy grudzień 2024 r.