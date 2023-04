Kompleks mieszkalny Novye apartamenty na zavershayuschem etape stroitelstva v rayone Avsallar

O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty Avsallare. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1.Powierzchnia mieszkania wynosi od 43 do 115 metrów kwadratowych. Odległość od morza 1500 metrów. Idealne połączenie plaż i lasów: region Avsallar znajduje się tuż przy wybrzeżu Morza Śródziemnego, w otoczeniu gęstych lasów iglastych. Słynny z piaszczystych plaż i lasów iglastych Avsallar słusznie zasługuje na tytuł najbardziej zielonego przedmieścia Alanyi. Infrastruktura Avsallar: Obszar ten znajduje się 20 km od centrum Alanyi od strony plaży Kleopatra i 95 km od lotniska w Antalyi. Transport publiczny biegnie wzdłuż morza. Z infrastruktury w Avsallar podstawowe jest wszystko, czego potrzebujesz, w tym bazar rolniczy, supermarkety sieciowe, kantory wymiany walut, bankomaty i różne usługi. Łatwo jest znaleźć dobry wybór restauracji, piekarni, tureckich kawiarni. Obszar aktywnie się rozwija, a nowe apartamenty w Avsallar są łatwe do znalezienia, a domy mają zarówno elegancką, jak i skromną infrastrukturę. Ta nieruchomość nadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego. Aby wyjaśnić szczegóły, napisz do nas czat, zamów połączenie lub zostaw aplikację. Z przyjemnością Ci pomożemy!