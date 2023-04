Kompleks mieszkalny Novye kvartiry s udobnoy planirovkoy v rayone Avsallar Alaniya

Sekerhane Mahallesi, Turcja

Przedstawiamy Państwu nowy stylowy projekt kompleksu mieszkalnego z pełną infrastrukturą wewnętrzną w szanowanym regionie Oba-Alania. Zaletą tego projektu jest lokalizacja oddalenia – od ruchliwych centralnych ulic, ale jednocześnie blisko wszystkich udogodnień infrastruktury miejskiej. Główne duże centra handlowe są tutaj skoncentrowane, a także w tym obszarze znajduje się nowy szpital miejski – 1 km oraz najbardziej prestiżowe prywatne szkoły i uczelnie. Jest to najbliższy obszar do centrum Alanyi – 3 km. Odległość od wybrzeża Morza Śródziemnego – 1,5 km.

Rezydencja będzie się składać z 4 bloków i dużego terytorium prywatnego. Całkowita powierzchnia zabudowana 6197 metrów kwadratowych. m. Rezydencja zachwyci również samowystarczalną infrastrukturę wewnętrzną, a są to dodatkowe udogodnienia do relaksu i rozrywki, dzięki którym kompleks ten będzie wyjątkowym miejscem do życia.

Na sprzedaż oferowane są mieszkania o następujących układach - dwupokojowe 1 + 1 o powierzchni od 48 do 58 metrów kwadratowych. m, trzypokojowe 2 + 1 o powierzchni 110 metrów kwadratowych. m, dwupoziomowe penthouse 3 + 1 i 4 + 1 o powierzchni od 157 do 277 metrów kwadratowych. m. Apartamenty zostaną wynajęte z całkowicie czystą dekoracją, wbudowanymi meblami kuchennymi, wyposażonymi łazienkami i instalacją wszystkich instalacji hydraulicznych.

Kupując mieszkanie na etapie budowy, system nieoprocentowanych rat jest otwarty do końca budowy zgodnie z dogodnym indywidualnym harmonogramem płatności. Uruchomienie kompleksu zaplanowano na czerwiec 2023 r.