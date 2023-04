Kompleks mieszkalny Novaya kvartira v zelenoy chasti Alanii - rayon Avsallar

Karakocali, Turcja

Apartamenty Crystal Nova zostały zbudowane przez najbardziej znanego konstruktora w Alanyi, a kompleks mieszkalny wyróżnia się bardzo dobrze zarządzanymi dzielnicami społecznymi. Luksusowy apartament z jedną sypialnią w Crystal Nova kompleks w Oba, Alanya.Oba to prestiżowa dzielnica Alanyi, 3 km od centrum miasta i jej zabytkowej części z niskimi kompleksami i szerokimi ulicami. Lokalne lotnisko Gazipasa 45 km od kompleksu. W odległości spaceru znajdują się sklepy spożywcze, hipermarket metra, kawiarnie i restauracje, a także nowy szpital miejski. Kompleks składa się z 4 pięciopiętrowych bloków z dużym basenem ze zjeżdżalnią pośrodku. W kompleksie można grać w tenisa, znajduje się plac zabaw, miejsce do grillowania, minimarket. Będziesz mógł cieszyć się odpoczynkiem bez wychodzenia z kompleksu, do usług jest sauna, łaźnia turecka ( łaźnia turecka ), siłownia. Apartament o powierzchni 63 m2 z jedną sypialnią, salonem z kuchnią, łazienką i dużym balkonem. Sprzedawane w pełni wyposażone w meble i urządzenia - przyjdź i żyj. Infrastruktura duży odkryty basen Sauna turecka bathgymbarbeque areaplaygroundtennis courtminimarketconciergesecurity 7/24