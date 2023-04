Kompleks mieszkalny Novye kvartiry vozle morya v Kargydzhake - Alaniya

Yaylali, Turcja

od € 130,000

47–220 m² 9 mieszkanie

Poddaj się: 2024

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nowy luksusowy projekt, który będzie zlokalizowany w popularnej dzielnicy Mahmutlar, 8 km od centrum Alanyi i 2,5 km od turkusowych fal Morza Śródziemnego. Dzięki przeniesieniu na plażę ścieżka ta zajmie tylko 3 minuty, ale z tej lokalizacji otwiera się wspaniała panorama morza, gór, całej Alanyi i oczywiście najważniejszej atrakcji – fortecy Alanya.

Na zamkniętym terytorium rezydencji będzie absolutnie cała infrastruktura, która spełnia wszystkie wymagania współczesnego życia, w której możesz odpocząć od codziennych zmartwień i dbać o swoje zdrowie. Otwarte i kryte baseny, centrum fitness, duży obszar SPA i różne tereny rekreacyjne dla dorosłych i dzieci – wszystko to będzie częścią Twojego domu i częścią codziennego życia! Główny budynek kompleksu ma podgrzewany kryty basen, pokój zabaw, pokój relaksacyjny, spa z saunami rzymskimi i fińskimi, łaźnię turecką, strefę relaksacyjną, gabinety masażu. W przypadku samochodów na terenie kompleksu znajduje się zadaszony i otwarty parking. Sale i przedsionki kompleksu na ich poziomie odpowiadają wnętrzom wysokiej klasy hoteli.

Mahmutlar jest już dziś dość rozwiniętym obszarem, ale ma także wielkie perspektywy na przyszłość. Wygodnie będzie spędzić długi odpoczynek lub przenieść się na dobre. W Mahmutlar znajdują się szkoły publiczne, przedszkola, prywatne kliniki z rosyjskojęzycznymi lekarzami, transport miejski jest bardzo dobrze rozwinięty. Wiele parków dziecięcych i placów zabaw, które są bardziej nowoczesne niż w centrum. Mahmutlar ma również nowoczesne kawiarnie, kawiarnie dla dzieci, sklepy z żywnością ekologiczną i sklepy z naszymi produktami. Wiele sieci handlowych zostało już otwartych w Mahmutlar: Waikiki, Sok, A101, BIM, duże Migros. Do organizacji mieszkań są sklepy meblowe, sklepy z urządzeniami i rynki, na których można kupić wszystko do domu. We wtorki i soboty działa rynek rolników, na którym miejscowi i turyści bardzo lubią świeże warzywa i owoce, świeżo złowione mięso i produkty mleczne.

Szczegółowe informacje o kompleksie:

Powierzchnia działki: 10 000 m2

Główny blok, 12 pięter

9 bloków z 4 piętrami

264 apartamenty

Odległość od morza — 2500 m.

Rozpoczęcie budowy — 01 grudnia 2022 r.

Koniec budowy — 31 grudnia 2024 r.

Rodzaje mieszkań:

Główny budynek:

Apartamenty z jedną sypialnią 1 + 1, o powierzchni 38 m2 — 42 m2.

Dwupoziomowe trzypokojowe apartamenty 2 + 1, o powierzchni 84 m2 — 90 m2.

Dwupoziomowe czteropokojowe apartamenty 3 + 1, o powierzchni 110 m2.

Bloki A, B, C:

Dwupoziomowe sześciopokojowe apartamenty 5 + 1 z ogrodem o powierzchni 216 m2 / 134 m2

Trzypokojowe apartamenty 2 + 1, o powierzchni 122 m2.

Dwupoziomowe sześciopokojowe apartamenty 5 + 1, o powierzchni 244 m2.

Bloki D, E, G, I:

Apartamenty z jedną sypialnią 1 + 1, o powierzchni 46 m2 — 53 m2.

Dwupoziomowe czteropokojowe apartamenty 3 + 1 z ogrodem o powierzchni 99 m2 / ogród o powierzchni 114 m2

Dwupoziomowe trzypokojowe apartamenty 2 + 1, o powierzchni 96 m2 -121 m2.

Bloki N, F:

Apartamenty z jedną sypialnią 1 + 1, o powierzchni 46 m2-53 m2.

Dwupoziomowe apartamenty pięciopokojowe 4 + 1 z ogrodem o powierzchni 115 m2 — 148 m2 / 128 ogród

Dwupoziomowe trzypokojowe apartamenty 2 + 1, o powierzchni 96 m2 — 121 m2.

Apartamenty będą oferowane do dostawy w wysokiej jakości czystej dekoracji « » pod klucz, z zainstalowanymi zestawami kuchennymi i wyposażonymi łazienkami.

Dzięki wyborowi i zakupowi wszystkich niezbędnych mebli, a także sprzętu gospodarstwa domowego, jeśli chcesz i według własnego gustu, pracownicy naszej firmy chętnie Ci pomogą!

Złożona infrastruktura:

Dobrze utrzymany ogród na terenie kompleksu mieszkalnego

Chodzenie

Otwarty basen olimpijski

Aqua Park

Miejsce do grillowania z 4 rozmowami

Plac zabaw

Kort do gry w tenisa, piłkę nożną, koszykówkę

Centrum fitness

Sala kinowa

Strefa Spa —

Łaźnia turecka ( Hamam )

Rzymska łaźnia parowa

Sauna fińska

Pokoje masażu

Kryty basen z podgrzewaną wodą

Salon

Obszar gry

Nowoczesny pokój zabaw dla dzieci

Otwarty i zamknięty parking

Internet Wi-Fi w kompleksie

Nadzór wideo i bezpieczeństwo 24/7

Generator

Uroczy kompleks premium — hotelowej klasy koncepcyjnej — to miejsce, w którym wiele rodzin spełni się dzięki jasnej i szczęśliwej rzeczywistości marzenia o przytulnym domu nad Morzem Śródziemnym!

O obszarze:

Ośrodek tonący w zielonych okrzykach tropikalnej zieleni i pachnących kwiatów, którego paleta odcieni uderza wyobraźnię – to Mahmutlar. Znajduje się 10 – 12 km od miasta Alanya, 145 km od Antalyi. Na wschodzie graniczy z wioską Kargyjak, na zachodzie — z Kestel. Na północy otaczają góry Byka.

W niedawnej przeszłości mała wioska, dziś — obiecujący, szybko rozwijający się obszar Alanyi. Każdego roku rośnie liczba hoteli i domów, gotowych zaakceptować stale rosnący napływ turystów. Tutaj lubią spędzać wakacje dla tych, którzy wolą spokojną i miarową rozrywkę, ale nie chcą porzucać korzyści płynących z cywilizacji. Dobrze rozwinięta infrastruktura kurortu — jest dużym i niezaprzeczalnym plusem przy wyborze miejsca na wakacje, a także na pobyt stały. Aktywna budowa kompleksów mieszkalnych przyczynia się do wzrostu lokalnej populacji dzięki obcokrajowcom kupującym nieruchomości, w tym Rosjanom. Demokratyczne ceny mieszkań, tanie mieszkania na wynajem, sezon letni 6-7 miesięcy w roku, klimat, życzliwość i życzliwość miejscowej ludności w stosunku do odwiedzających — wszystko to sprawia, że Mahmutlar jest atrakcyjny dla naszych rodaków, planuje przeprowadzić się do stałego pobytu poza ojczyzną.