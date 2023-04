Kompleks mieszkalny Uyutnyy dom u morya v Alanii - Kestel

Kargicak, Turcja

Jeśli chcesz poczuć się jak w kompleksie pięciogwiazdkowym, gdy jesteś na wakacjach w domu ,musisz wybrać Gold Cıty do kupienia. Ten apartament ma 2 + 1 na drugim piętrze głównego budynku w kompleksie Gold City, w Kargıcak, Alanya. W apartamencie znajduje się duży balkon i dwie łazienki. Jest on w pełni umeblowany. Gold City oferuje różnego rodzaju atrakcje. Został zbudowany na szczycie wzgórza w willach i apartamentach jest to wspaniały kompleks obejmujący baseny wewnętrzne i zewnętrzne, centrum spa, centrum urody, park wodny, centra sportowe, restauracje, puby, dyskotekę, bibliotekę, kino, rynek, tereny gier, lądowisko dla śmigłowców, całodobowa recepcja i ochrona, prywatna plaża ze sportami wodnymi, sprzątanie, usługi pralni. Oznacza to, że poczujesz się bardzo dobrze w domu , ponieważ w kompleksie możesz znaleźć wszystko, czego potrzebujesz. Oba są możliwe, oglądając panaromiczną górę i fascynujący widok na morze, gdy jesteś na balkonie. Po wakacjach zapomnisz o wszystkich swoich problemach i wrócisz z bystrym umysłem i jednocześnie lubią rozrywkę, to mieszkanie będzie dla ciebie najlepszym wyborem, a także jest dobrą inwestycją i możesz mieć dobry dochód, wynajmując swoje mieszkania, gdy cię tu nie ma