Kompleks mieszkalny Novyy proekt v otlichnoy lokacii - rayon Oba

Akarca, Turcja

Poddaj się: 2023

Stay Property oferuje nowe apartamenty w Okurjalar - Alanya. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 48 do 81 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 150 metrów. Obiecujący obszar Alanyi z dużą liczbą hoteli i rozwiniętą turystyką. Jest tylko kilka kompleksów mieszkalnych, ale to tylko kwestia czasu. Okurzhar ma wiele prostych tureckich domów, od czasu do czasu na sprzedaż dostępne są gotowe mieszkania w domach z basenami. Nowe budynki Okurjalar charakteryzują się kompletną infrastrukturą i stosunkowo niskimi cenami mieszkań. Obszar ten jest dogodnie usytuowany w pobliżu kilku dużych miast: na zachodzie, 28 km na zachód od Manavgat i 85 km od Antalyi z międzynarodowym lotniskiem, 26 km na wschód - Alanya, plaża Kleopatra. Również w pobliżu Side, Belek i innych pięknych kurortów. Słynna plaża Ingecum znajduje się 3 km od hotelu. Wokół znajduje się wiele lasów, piękne zakątki natury do relaksu i spacerów. Okurzhalar ma restauracje, tureckie kawiarnie. Obszar ten słynie z wyboru centrów handlowych z butikami i pamiątkami, innymi towarami: Soho Bazar, Neva Aultlet, Alara Grand Bazar. Są tam supermarkety, sklepy, apteki w Okurjalar. We wtorki i czwartki działa turecki bazar rolniczy. Ta nieruchomość nadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego. Aby wyjaśnić szczegóły, napisz do nas czat, zamów połączenie lub zostaw aplikację. Z przyjemnością Ci pomożemy!