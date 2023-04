Kompleks mieszkalny Novyy proekt s shikarnymi vidami na krepost Alanii

Mahmutlar, Turcja

od € 175,000

38 m² 1 apartament

Poddaj się: 2021

< p > Nowe apartamenty w Mahmutlar na każdy gust, z doskonałą lokalizacją, w bardzo atrakcyjnych cenach. Mahmutlar staje się coraz bardziej popularny wśród zagranicznych nabywców tureckich nieruchomości, którzy chcą żyć wygodnie, ale jednocześnie są z dala od zgiełku miasta i gorączkowego ruchu. Chcielibyśmy zaprezentować nasz nowy, doskonały projekt w centrum dzielnicy Mahmutlar w elitarnym kompleksie mieszkaniowym Zera Panorama 2, który znajduje się w pięknym malowniczym mieście, zaledwie 450 m od Morza Śródziemnego. Wysokiej jakości konstrukcja i dekoracja, elegancka nowoczesna infrastruktura kompleksu, niedrogie udogodnienia wszystkich miast dla wygodnego życia i relaksu, duża liczba sklepów i supermarketów, kawiarni i restauracji, zielone parki, Fontanny i place zabaw. < p > Istnieje wysokiej jakości poczta, banki, szkoła i szpital, dwa razy w tygodniu znajduje się duży bazar o bardzo niskich cenach, ale najwyższej jakości produktów rolnych. Istnieje również centrum kultury rosyjskiej, w którym ty i twoje dzieci znajdujecie zainteresowania. A elegancka tama Mahmutlar słusznie cieszy się miłością i popularnością wśród wszystkich mieszkańców i gości ośrodka. < p > Teraz masz wyjątkową okazję, aby kupić swoje wymarzone mieszkanie w Turcji w ratach 12 miesięcy i wpłacić depozyt - tylko 30% koszt mieszkania - i pozostałe składki w ciągu 12 miesięcy. Data rozpoczęcia kompleksu to 7 stycznia 2020 r., A data zakończenia to 8 stycznia 2021 r. Elegancki projekt < p > Zera Panorama 2 składa się z 5-piętrowego budynku o powierzchni 650 metrów kwadratowych. Dom będzie miał w sumie 21 mieszkań w różnych rozmiarach i układach na każdy gust. Oferowane są apartamenty o różnych układach, które mają powierzchnię 37,5 metra kwadratowego. Liczniki do 161 metrów kwadratowych. < p > Przytulne apartamenty 1 + 1: od 37,5 metra kwadratowego do 63 metrów kwadratowych. < p > Przestronne apartamenty 2 + 1: od 87 m2 do 126 m2. < p > Wyślij dwupoziomowe 2 + 1: od 87 metrów kwadratowych do 111 metrów kwadratowych. < p > Duplexe 3 + 1: od 117 m2 do 161 m2. < p > Wszystkie apartamenty dysponują otwartą kuchnią z salonem, jedną i trzema sypialniami, w zależności od licznika, łazienki lub kilku balkonów i tarasów. I będą wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia najwyższej jakości. W kuchni zainstalowane są wysokiej jakości zestawy słuchawkowe o powierzchni z kamienia naturalnego, najnowocześniejsze instalacje sanitarne, kabiny prysznicowe i lustra w łazienkach oraz podgrzewacz wody. Oryginalne wiszące instalacje i reflektory są instalowane we wszystkich mieszkaniach kompleksu. Podłogi we wszystkich mieszkaniach wykonane są z naturalnych materiałów, granitu i płytek ceramicznych, a także laminatu. Panoramiczne okna PCV z podwójnymi szybami, stalowe drzwi wejściowe, stylowe wnętrza. Cena obejmuje kompletną, czystą dekorację i opisany sprzęt mieszkania. Piękny widok na góry, morze i okolicę jest otwarty ze wszystkich apartamentów z przestronnymi balkonami i tarasami. < p > Przyszli właściciele muszą jedynie wybierać tekstylia, meble i artykuły gospodarstwa domowego. Pomogą Ci w tym menedżerowie usług posprzedażnych naszej firmy. Pomóż również zamówić transfer z lotniska na lotnisko, ubezpiecz swoje mieszkanie i ciebie, wykup ubezpieczenie zdrowotne. https://www.zerahomes.com/en/uslugi < p > Warto opisać infrastrukturę kompleksu. Wszystko zostało tutaj stworzone dla Twojej wygody, bezpieczeństwa i przyjemności. Na zielonym, zadbanym terenie znajduje się duży basen z parasolami i leżakami, basen dla dzieci, miejsce do grillowania i relaks. Kompleks posiada salę fitness w budynku i saunę. < p > Pośpiesz się, aby kupić te mieszkania w Turcji po najniższych cenach na etapie budowy, a nasza firma chętnie Ci pomoże. Będziesz zadowolony z wyboru. < p > Jeśli masz dodatkowe pytania, jesteśmy zawsze dostępni! < p > Pomagamy Ci kupić mieszkanie w Alanyi!