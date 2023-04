Kompleks mieszkalny Apartamenty s rassrochkoy v centralnom rayone goroda - Oba

Akarca, Turcja

Poddaj się: 2023

Zwracamy uwagę na nowe apartamenty w Kestel - Alanya. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Powierzchnia apartamentów wynosi od 45 do 215 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 700 metrów. Kestel to prestiżowy, młody i szybko zabudowany obszar Alanyi. Położony 5 km od centrum Alanyi. Zaletą nowych projektów w Kestel jest ich lokalizacja blisko morza, często nawet na pierwszej linii. Zbudowane są tu tylko domy do 5 pięter, luksusowe nieruchomości. Na zachodzie, wzdłuż rzeki Dim Chai, znajduje się również stary zasób mieszkaniowy. A na wschód, w kierunku Mahmutlar, obszar Kestel jest nowoczesny. Do centrum Alanyi można dotrzeć w 10 minut, aw sąsiednim Mahmutlar znajduje się wiele rosyjskojęzycznych sklepów, duży wybór sklepów i restauracji, centrów handlowych. Infrastruktura w Kestel obejmuje supermarkety sieciowe, restauracje, piękne parki, szkoły i przedszkola, w tym prywatną szkołę i ogród z instrukcją w języku rosyjskim. Nowe mieszkania w Kestel będą pasować do tych, którzy chcieliby kupić nieruchomości wypoczynkowe bez starych zasobów mieszkaniowych. Ciągle otwierają się nowe rynki, usługi, salony. Dobre plaże, centrum jest w pobliżu, luksusowe kompleksy, wysoki poziom komfortu.