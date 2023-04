Kompleks mieszkalny Novye kvartiry v centre Alanii

Karakocali, Turcja

Ten odsprzedażowy kompleks apartamentów położony jest w spokojnej okolicy Oba, zaledwie 3 km od Alanyi. Yüksek I został zbudowany w 2007 roku, a kompleks jest bardzo popularny w okolicy. Ma wszystko, o co możesz poprosić w swoim idealnym domu wakacyjnym z różnymi udogodnieniami, takimi jak duży odkryty basen, centrum fitness i wspólny grill. Wchodząc do tej nieruchomości, wchodzimy do przestronnego holu, który prowadzi do salonu z wyspiarską kuchnią wyposażoną w wysokiej jakości urządzenia. z salonu, prowadzisz na duże tarasy. Na tarasach, masz wspaniały widok na basen i ogród – Duży basen zewnętrzny – Basen dla dzieci – Zjeżdżalnia wodna – Salon fitness – Sauna – Plac zabaw – Miejsce do grillowania – Parking – Opiekun – Generator Jest to apartament z 2 sypialniami na drugim piętrze z widokiem na balkon nad basenem i barem. Jasne i przestronne mieszkanie jest sprzedawane w pełni umeblowane, a wszystkie artykuły AGD są wliczone w cenę. Jest to doskonały przykład tego, gdzie możesz się wprowadzić i zacząć żyć tego samego dnia. – W pełni umeblowane – Wszystkie urządzenia kuchenne – Zasłony w całym mieszkaniu – 2 łazienki w pełni wyłożone kafelkami – Pralka – 2 balkony – 1 balkon francuski – Meble ogrodowe – AC w życie pokój i wszystkie sypialnie