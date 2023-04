Kompleks mieszkalny Novyy ZhK v horoshey lokacii - rayon Gazipasha

O kompleksie

Zwracamy uwagę na nowe mieszkania w Gazipas - Alanya. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 50 do 144 metrów kwadratowych. Odległość od morza 800 metrów. Kupując nieruchomości w Gazipash –, masz nie tylko metry kwadratowe nad morzem, ale także spokój. Gazipasha to przytulne małe miasteczko z obecnością międzynarodowego lotniska. Jeśli mówimy o infrastrukturze, miasto jest mniej niż gorsze od turystycznej Alanyi, jest wszystko, co niezbędne do życia, a także cisza i spokój. Po tym, jak mieszkania w Alanyi wzrosły, oczy inwestorów zwróciły się specjalnie na Gazipash, zaczęły pojawiać się tutaj nowe nowoczesne budynki, bez hałaśliwych kompleksów hotelowych. Infrastruktura kompleksów mieszkalnych nie jest w żaden sposób gorsza od podobnych domów w Alanyi, jednocześnie znacznie podnosząc cenę. W tej chwili, kupując nowe mieszkanie w Gazipash, nadal możesz mieć czas na znaczne zaoszczędzenie budżetu, a często po otrzymaniu nieoprocentowanych rat od dewelopera.