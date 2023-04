Kompleks mieszkalny Kvartiry-dupleksy v perspektivnom rayone Alanii - Gazipasha

Karakocali, Turcja

z przyjemnością oferujemy ten wspaniały projekt w Alanyi w przystępnej cenie. Mieszkania zostaną dostarczone na 30.03.2020 Po co kupować to mieszkanie w Alanyi - Wspaniałe widoki na morze i góry - Znakomite wyposażenie na miejscu - Doskonały potencjał inwestycyjny z przychodami z wynajmu Niedrogie ceny Nowe mieszkania w Alanyi Niedrogie ceny mieszkania znajdują się w Oba, z pięknym widokiem na morze i pełnym wyposażeniem na miejscu. Kompleks oferuje wysokiej jakości wnętrze i wygląd zewnętrzny, niesamowity widok na góry Taurus i Morze Śródziemne oraz blisko udogodnień socjalnych. Nowa autostrada znajduje się zaledwie 200 metrów, dzięki czemu mieszkańcy mogą dotrzeć do centrum Oba, plaży i Alanyi. Mieszkania z widokiem na morze w Alanyi znajdują się zaledwie 500 metrów od szkoły międzynarodowej, 1700 metrów od plaży, 1400 metrów od supermarketu metra i 2 km od centrum Oferowane udogodnienia obejmują kryty i odkryty basen, wspaniałą przyrodę i widok na morze z basenu, dla osób zainteresowanych utrzymaniem formy znajduje się w pełni wyposażona sala gimnastyczna, tenis stołowy, salon do squasha, a dla tych, którzy chcą się zrelaksować, jest sauna, łaźnia parowa. Salon kinowy wyłącznie dla rezydenta Istnieje duży otwarty parking samochodowy, generator prądu na wypadek awarii zasilania. Funkcje i rodzaje mieszkań w Alanya Salon kinowy Basen wewnętrzny Basen zewnętrzny Basen dla dzieci Sauna Generator energii Pokój parowy Fitness Parking samochodowy W tym kompleksie w Alanya Apartamenty z jedną sypialnią o powierzchni 60,58 m2 i składa się z jasnego i przestronnego salonu na otwartym planie z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki, a duże apartamenty z dwiema sypialniami o powierzchni od 78 m2 do 86 m2 składają się z dwóch sypialni, dwóch łazienek, w tym jednej z łazienką, salon z kuchnią i dużym tarasem Penthouse z 3 sypialniami znajdują się na najwyższym piętrze od 140 do 160 m2. W sumie są trzy sypialnie, dwa są wyposażone we własne łazienki. Dupleksy ogrodowe z 3 sypialniami znajdują się na pierwszym piętrze, tutaj jest dedykowany ogród z tym mieszkaniem. Wszystkie apartamenty pokryte są wysokiej jakości ceramiką, brak pomalowanych szafek kuchennych i łazienkowych, brak pomalowanych drzwi. Te mieszkania w Oba, Alanya są interesujące dla inwestorów, którzy chcą osiągnąć zdrowy zwrot z inwestycji