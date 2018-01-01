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Kompleks mieszkalny Kvartiry v stroyaschemsya proekte v centre Alanii

Alanya, Turcja
od € 290,000
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Kompleks mieszkalny Kvartiry v stroyaschemsya proekte v centre Alanii
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O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty w centrum Alanyi. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia mieszkań wynosi od 50 do 190 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 900 metrów. Nowoczesne nowe mieszkania w centrum Alanyi to najbardziej prestiżowa nieruchomość w kurorcie. Podstawą zasobów mieszkaniowych centralnych dzielnic są hotele i proste domy tureckie. A mieszkania w nowych budynkach typu kurort w centrum Alanyi są z reguły sprzedawane jeszcze przed uruchomieniem domu. Gotowe mieszkania w nowych domach są zawsze mile widziane i niewiele. Rzadka opcja dla nieruchomości, gdy wszystko jest idealne - zarówno miejsce, jak i plaża oraz wybór rozrywki wokół. Centrum Alanyi znajduje się w części, w której słynna forteca otacza półwysep. Popularna plaża Kleopatra rozciąga się na zachód, a obszar w jej pobliżu jest również nazywany, a na wschodzie — szeroka plaża Keikubat w samym centrum miasta. Ulice są usiane licznymi sklepami i innymi firmami. Tutaj możesz znaleźć wszystko na życie i relaks. Alanya jest wielonarodowa, a centrum miasta ma swój szczególny urok, jest to świeckie tureckie miasto. Prestiż ośrodka rośnie z każdym rokiem. 
Lokalizacja nowego budynku
Alanya, Turcja
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Zespół mieszkaniowy Kvartiry v stroyaschemsya proekte v centre Alanii
Alanya, Turcja
od € 290,000
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Poddaj się: 2023

Жилой комплекс Bravo Tower расположен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находится в 25 км от Алании и в 15 км от международного аэропорта Газипаша.  Район Демирташ представляет собой широкую долину, окруженную Торосскими горами с выходом к шиоким. В северной части района находится природный заповедник каньон Сепадере.  Прохладная горная река спускается с гор каскадом водопадов, образуя в запрудах естественные бадсейн. Он придется по душе последователям эко-жизни, любителям пеших прогулок в горах и эко-туризма. По всей территории каньона есть деревянные настилы, по которым могут гулять даже маленькия кес.

Пляжи Демирташа долгое время были « дикими ».  Здесь чистейшее море и пологий вход в море с гладким галечно-песчаным дном. В Демирташ, на выходные, выезжают семьи и компании для отдыха. На пляжах есть обустроенные места для отдыха со всеми удобствами: шезлонги, кабинки для переодевани. В планах муниципалитета открыть в следующем году больше оборудованных мест для отдыха.

Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Bravo Tower находится всего в 700 м от собственного обустроенного пляжа в районе Демирташ. Резиденция Bravo Tower состоит из одного жилого блока на 69 квартир планировкой 1 + 1, пентхаусов 2 + 1.

Все квартиры будут кметь качественную чистовую отделку, встроенную кухонную мебель с гранитной сто. Можно сразу завозить мебель и жить.

Архитектура жилого комплекс выполнена в современном стиле и продумана под потребности жильцой. На территории жилого комплекса будут доступны следующие развлечения:

  • Бассейн
  • Аквапарк
  • Крытый бассейн
  • Детская игровая комната
  • Теннисный корт / баскетбольная площадка
  • Сауна
  • Фитнес зал
  • Парная комната
  • Хамам – турецкая баня
  • Массажная комната
  • Конференц зал
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Зона отдыха с мангалом для барбекю и беседкой
  • Парковка.

Территория жилого комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением. На территории доступен Wi-Fi, депо.

Приобретение квартира на этапе строительства предоставляет вам возможность приобрести квартиру ва. Сумма первого взноса составляет всего 50% от стоимости. Остальную сумму можно оплачивать частями до марта 2023 года.

Обратившись в компанию Kurt Group, вы приобрете надежного помощника, который поможет подобрать ваш ваиант.

Район Демирташ прекрасны выбор для постоянного проживания. На территории района Демирташ находится несколько школ для детей, детский садик.

По пятницам, в Демирташе проходит фермерский рынок. На рынке можно приобрести не только свежие фрукты и овощи, но и сыры, творог, оливки, сладости. На набережной расположено нескольок кафе, где подают свежевыловленную рыбу, креветки и кальмары, со.

В центральной части Демирташа расположен муницпальный парк. На входе в него, вас встретит фонтан и цветущие кусты, а на територии доступны большая детскадя пло.

Из Демирташа легко добраться общественным транспортом в любую точку Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которые курсируют в разных направлениях согласно.

Демирташ активно развивается. На территории Демирташа строится много современных жилых комплексов, открываются новые магазиныеиз.

Вам понравится отдыхать в этом уютном районе Алании.

 
Zespół mieszkaniowy Uyutnye apartamenty v novom komplekse - rayon Oba
Karakocali, Turcja
Poddaj się: 2023
Deweloper: Stay Property
Agencja nieruchomości Stay oferuje nowe apartamenty w okolicy Oba. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 47 do 213 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 1000 metrów. Kiedy nasi klienci mają problem z zakupem nowego mieszkania w okolicy ze wszystkimi korzyściami i doskonałymi sąsiadami Europejczyków, jesteśmy w pełni pewni, że oferujemy nowe apartamenty w Ob.  Oba są idealne dla rodzin, które chcą mieszkać w pobliżu centrum Alanyi, mając jednocześnie wszystko, co najlepsze w Alanyi. Infrastruktura obszaru Oba: centrum handlowe Alanyum, Neva Outlet, Kipa, metro, supermarkety sieciowe Bim, A101, Şok, Migro, supermarket sprzętowy Koçtaş, sklep technologiczny Vatan, Również w obu jest największy szpital państwowy w Alanyi. Dla wszystkich grup wiekowych przypisane są: prestiżowe tureckie szkoły prywatne i uczelnie « Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School », « Bahçeşehir Alanya College », « Ted Alanya College », najlepsze szkoły miejskie, przedszkola, otworzyła się szkoła z rosyjskojęzycznymi nauczycielami. Istnieją również prywatne szkoły różnych technik, Waldorf School, Amerikan Kültür College.
Zespół mieszkaniowy Residential complex under construction
Kargicak, Turcja
Poddaj się: 2024

Nowy kompleks mieszkaniowy w budowie jest dogodnie zlokalizowany w pobliżu plaży, centrów handlowych, restauracji i lokalnego centrum ( odległość 100-700 m ). Projekt znajduje się w dzielnicy Kargyjak w. Alanya, odległość do lotniska Gazipasha wynosi tylko 25 km. Projekt będzie się składał z 2 pięciopiętrowych bloków, każdy blok będzie miał 56 mieszkań.

Złożona infrastruktura: odkryty basen, basen dla dzieci, zjeżdżalnie wodne, basen dla dzieci, mini klub, zieleń, sauna i sala fitness.

Cechy projektu: winda, antena satelitarna, złożona przeglądarka / konsjerż, całodobowy nadzór wideo 24/7 24/7, domofon.

Projekt znajduje się w pobliżu przystani i złotej piaszczystej plaży, która ma wszystkie udogodnienia: kawiarnię bistro, bar, siatkówkę plażową i liczne sporty wodne. Mieszkańcy tego wyświetlacza LCD mogą cieszyć się wyjątkowymi pięknościami Turcji, opalać się na złotym piasku i pływać w czystym morzu w okolicy Konakly, oznaczonej Niebieską Flagą. Ta zatoka i plaża należą do wyjątkowych nadmorskich miejsc odwiedzanych przez żółwie Caretta.

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