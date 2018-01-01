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Kompleks mieszkalny Proekt premium-klassa s shikarnymi vidami na Alaniyu rayon Tyurkler

Akarca, Turcja
od € 165,000
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Kompleks mieszkalny Proekt premium-klassa s shikarnymi vidami na Alaniyu rayon Tyurkler
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O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty w Turkler - Alanya. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Powierzchnia apartamentów wynosi od 47 do 158 metrów kwadratowych. Odległość od morza wynosi 200 metrów. Słynny z luksusowych hoteli Turkler zajmuje ważne miejsce w sektorze turystyki. W budowie jest kilka kompleksów mieszkalnych, ale w najbliższej przyszłości obszar ten się rozwinie. W Turkler nową nieruchomość reprezentują luksusowe kompleksy z koncepcją luksusu hotelowego. Tutaj możesz kupić mieszkania wakacyjne do wynajęcia, na pobyt stały w najwygodniejszych warunkach. W Turkler znajduje się lunapark, delfinarium. Wiele restauracji, sklepów, wypożyczalni samochodów, biur podróży z wycieczkami, sklepów z pamiątkami. Infrastruktura społeczna jest również dostępna w sąsiednich obszarach Konakly i Avsallar. Przez obszar przepływa górska rzeka Kargi, która wpada do morza. Na brzegu zatoki z pomostami i falochronami.
Lokalizacja nowego budynku
Akarca, Turcja
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Zespół mieszkaniowy Proekt premium-klassa s shikarnymi vidami na Alaniyu rayon Tyurkler
Akarca, Turcja
od € 165,000
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Nowo wybudowane wspaniałe apartamenty przy plaży w Mahmutlar, Alanya oferuje spokojną atmosferę z pięknym widokiem na morze. W komplecie najwyższej jakości materiały i wykończenia. ten luksusowy apartament w Alanyi. Kawa na tarasie z oceanem będzie wydawać się luksusowa.   Ten nadmorski apartament położony w centralnej pozycji i centrum handlowe w połączeniu z kompleksem. Nowa inwestycja znajduje się w pobliżu wielu udogodnień socjalnych, takich jak restauracje, bazary, banki, szkoły, apteki. concierge przedszkole 24 godziny bezpieczeństwa centrum fitness basen centrum spa stół tenis kryty basen kawiarnie Ta nowa inwestycja oferuje różne opcje apartamentów od 60 metrów do 230 metrów kwadratowych takich jako 1, 2 sypialnie lub penthouse z 3 sypialniami. klimatyzacja elektryczny podgrzewacz wody podwójnie oszklone drzwi aluminiowe bezprzewodowy internet granitowy blat kuchenny ceramiczny podłoga ten nadmorski apartament w Mahmutlar, Alanya jest idealna dla par lub nieruchomości wakacyjnych nad morzem i do wynajmu krótkoterminowego Najważniejsze atrakcje Lokalizacja przy plaży Nowo wybudowany Bezkonkurencyjny obiekt Centrum fitness Basen odkryty Generator Łaźnia rzymska Pokój parowy Sauna Pokój masażuRestauracjaPilatesBilardTen tenis stołowy Przedszkole                        Jest jasny i zawsze patrzy na morze, nie przegap tych doskonałych nowo wybudowanych nieruchomości, które są już dostępne. Zadzwoń teraz
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Жилой комплекс Bravo Tower расположен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находится в 25 км от Алании и в 15 км от международного аэропорта Газипаша.  Район Демирташ представляет собой широкую долину, окруженную Торосскими горами с выходом к шиоким. В северной части района находится природный заповедник каньон Сепадере.  Прохладная горная река спускается с гор каскадом водопадов, образуя в запрудах естественные бадсейн. Он придется по душе последователям эко-жизни, любителям пеших прогулок в горах и эко-туризма. По всей территории каньона есть деревянные настилы, по которым могут гулять даже маленькия кес.

Пляжи Демирташа долгое время были « дикими ».  Здесь чистейшее море и пологий вход в море с гладким галечно-песчаным дном. В Демирташ, на выходные, выезжают семьи и компании для отдыха. На пляжах есть обустроенные места для отдыха со всеми удобствами: шезлонги, кабинки для переодевани. В планах муниципалитета открыть в следующем году больше оборудованных мест для отдыха.

Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Bravo Tower находится всего в 700 м от собственного обустроенного пляжа в районе Демирташ. Резиденция Bravo Tower состоит из одного жилого блока на 69 квартир планировкой 1 + 1, пентхаусов 2 + 1.

Все квартиры будут кметь качественную чистовую отделку, встроенную кухонную мебель с гранитной сто. Можно сразу завозить мебель и жить.

Архитектура жилого комплекс выполнена в современном стиле и продумана под потребности жильцой. На территории жилого комплекса будут доступны следующие развлечения:

  • Бассейн
  • Аквапарк
  • Крытый бассейн
  • Детская игровая комната
  • Теннисный корт / баскетбольная площадка
  • Сауна
  • Фитнес зал
  • Парная комната
  • Хамам – турецкая баня
  • Массажная комната
  • Конференц зал
  • Бильярд
  • Настольный теннис
  • Зона отдыха с мангалом для барбекю и беседкой
  • Парковка.

Территория жилого комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением. На территории доступен Wi-Fi, депо.

Приобретение квартира на этапе строительства предоставляет вам возможность приобрести квартиру ва. Сумма первого взноса составляет всего 50% от стоимости. Остальную сумму можно оплачивать частями до марта 2023 года.

Обратившись в компанию Kurt Group, вы приобрете надежного помощника, который поможет подобрать ваш ваиант.

Район Демирташ прекрасны выбор для постоянного проживания. На территории района Демирташ находится несколько школ для детей, детский садик.

По пятницам, в Демирташе проходит фермерский рынок. На рынке можно приобрести не только свежие фрукты и овощи, но и сыры, творог, оливки, сладости. На набережной расположено нескольок кафе, где подают свежевыловленную рыбу, креветки и кальмары, со.

В центральной части Демирташа расположен муницпальный парк. На входе в него, вас встретит фонтан и цветущие кусты, а на територии доступны большая детскадя пло.

Из Демирташа легко добраться общественным транспортом в любую точку Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которые курсируют в разных направлениях согласно.

Демирташ активно развивается. На территории Демирташа строится много современных жилых комплексов, открываются новые магазиныеиз.

Вам понравится отдыхать в этом уютном районе Алании.

 
Apartamentowiec Istanbul Basaksehir apartment Compound
Marmara Region, Turcja
Deweloper: Binaa Investment
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Znajduje się w odległości spaceru od Kanału Wodnego w Stambule i trzeciego lotniska w Stambule. Znajduje się obok Basaksehir State Hospital, jednego z największych miast medycznych na świecie. Największy ogród botaniczny w Turcji i Europie znajduje się w pobliżu osiedla mieszkaniowego. Elastyczne plany płatności z gotowymi aktami własności do natychmiastowej dostawy, gwarantowane przez rząd turecki. Jest to inwestycja o wysokim zysku w Basaksehir, nowym centrum atrakcji w Stambule.
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