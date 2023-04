Kompleks mieszkalny Apartamenty v stroyaschemsya proekte v rayone Tyurkler - Alaniya

O kompleksie

Stay Property oferuje nowy projekt w Turkler - Alanya. Kompleks mieszkaniowy obejmuje 2 + 1, wille o układzie 3 + 1.Powierzchnia apartamentów wynosi od 90 do 120 metrów kwadratowych, a powierzchnia willi wynosi 210 m2.Odległość od morza 1200 metrów. Znany z luksusowych hoteli, Turkler zajmuje ważne miejsce w sektorze turystyki. W budowie jest kilka kompleksów mieszkalnych, ale w najbliższej przyszłości obszar ten się rozwinie. W Turkler nową nieruchomość reprezentują luksusowe kompleksy z koncepcją luksusu hotelowego. Tutaj możesz kupić mieszkania wakacyjne do wynajęcia, na pobyt stały w najwygodniejszych warunkach. W Turkler znajduje się lunapark, delfinarium. Wiele restauracji, sklepów, wypożyczalni samochodów, biur podróży z wycieczkami, sklepów z pamiątkami. Infrastruktura społeczna jest również dostępna w sąsiednich obszarach Konakly i Avsallar. Przez obszar przepływa górska rzeka Kargi, która wpada do morza. Na brzegu zatoki z pomostami i falochronami.