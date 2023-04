Kompleks mieszkalny Novye kvartiry v bystrorazvivayuschemsya rayone Oba - Alaniya

Demirtas, Turcja

Z przyjemnością oferujemy nowe apartamenty w ultranowoczesnym kompleksie. Demirtas. Alanya. Demirtas to obszar o wyraźnej lokalnej atmosferze, z dala od zgiełku miast. To miejsce, w którym miejscowi żyją w spokoju, w otoczeniu przyrody i krystalicznie czystych plaż. W Demirtas praktycznie nie ma hoteli, które mogłyby zakłócić spokojny i spokojny styl życia. Składa się głównie z gruntów rolnych, ponieważ większość mieszkańców uprawia tutaj swoje uprawy. Możesz zrobić wiele wędrówek przez lasy sosnowe i góry. Wraz z pełnym dostępem do czystych plaż, na których prawie nikt nie pływa. Jest to miejsce prawie nietknięte przez cywilizację i wciąż ma poczucie przygody, w przeciwieństwie do wielu innych obszarów Alanyi. 77 mieszkań 1 + 1: 46 m ² 24 mieszkań 2 + 1: 75 m ² 21 apartamentów 2 + 1 penthouse: 90 m ² 8 penthouse PCS 4 + 1: 150 m ² Baseny wewnętrzneHamamSaunaPokoje parkowe Centrum fitnessPokój dla dzieci Pokój na stacji bilardowej Kawiarnia 24/7 ochrona