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Kompleks mieszkalny Kvartiry v stilnom proekte na etape stroitelstva - rayon Gazipasha

Alanya, Turcja
od € 155,000
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Kompleks mieszkalny Kvartiry v stilnom proekte na etape stroitelstva - rayon Gazipasha
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O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty w Gazipas. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1.Powierzchnia mieszkania wynosi od 52 do 115 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 400 metrów. Gazipasha to miasto w południowej Turcji, położone u wybrzeży Morza Śródziemnego, obok Alanyi. Pojawienie się międzynarodowego lotniska w 2011 roku dało nową rundę rozwoju, zarówno miasta, jak i rynku nieruchomości. Gazipasha ma 50 km piaszczystego brzegu, słynna plaża Selinus o długości 2,5 km, piękne skaliste brzegi, na których można pływać w otoczeniu drzew iglastych. Pomimo długiej i szerokiej plaży z łagodnym morzem, w Gazipasha jest niewiele hoteli. Rolnictwo jest rozwinięte. Populacja miasta wynosi około 50 tysięcy osób. Jest wszystko na całe życie: duże supermarkety, rynki, sklepy, butiki, sieci restauracji, dla dzieci — przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe. Nieruchomości w Gazipasha są odpowiednie dla tych, którzy chcą przeprowadzić się do tureckiego miasta z morzem, z perspektywą znalezienia pracy, otwarcia firmy i edukacji dzieci. Ponadto jest to świetna inwestycja i wygodna opcja dla ośrodka wypoczynkowego. 
Lokalizacja nowego budynku
Alanya, Turcja
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Zespół mieszkaniowy Kvartiry v stilnom proekte na etape stroitelstva - rayon Gazipasha
Alanya, Turcja
od € 155,000
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Apartamenty są sprzedawane z czystym wykończeniem « luksus », następujące układy: 1 + 1, 2 + 1 i 3 + 1 układ od 45m2 do 115m2.
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Poddaj się: 2023

Современный жилой комплекс Antares Hill расположился в районе Алании Махмутлар. Этот район интересен многим отдыхающим доступными ценами, хорошо развитой городской инфраструктуро.

Махмутлар находится в 30 км от международного аэропорта Газипаша и в 130 км от аэропорта городи Анта. В эти аэропорты летают как регулярные, так и чартерные рейсы из-за границы, а так же, хороженала. Вы легко сможете слетать на экскурсию в такие популярные туристические места как Мардин, Пакукале. Для комфортного сообщения между аэропортами и Аланией проложена и поддерживается в идеальнок систо.

Круглый год в Махмутлар приезжают на отдых туристы со всего мира. Здесь можно встретить европейцев, американцев, жителей стран СНГ. Вас легко поймут на любом языке во всех заведениях.

Из Махмутлара можно доехать до Алании или Газипаши. По Махмутлару проходит несколько маршрутов городских автобусов, остановки расположены каждые 300 м. Для вызова такси в Махмутларе, достаточно нажать кнопку на ближайшем столбе и машина заберет вас. Поэтому, в Махмутларе комфортно жить и отдыхать.

Проект жилого комплекса Antares Hill занимает площадь 2265 кв.м. и состоит из 1 жилого блока на 54 квартиры. В этой резиденции доступны планировки квартир 1 + 1 и 2 + 1 дуплекс.

Для жильцов Antares Hill предусмотрена инфраструктура на территории комплекса:

  • Бассейн
  • Фитнес салон
  • Детская площадка
  • ТВ зал
  • Детская игровая комната
  • Фитнес зал
  • Хаммам
  • Сауна
  • Охрана
  • Площадка с мангалом для барбекю
  • Охрана
  • Камеры видеонаблюдения
  • Генератор
  • Парковка.

 

Строительство жилого комплекса началось в октябре 2021 г. И закончится в декабре 2022 года.

Квартиры от застройщика будут сдаваться с чистовой отделкой. Кухня и санузлы укомплектованы встроенной мебелью и сантехникой. По всей квартире на полу будет керамическое покрытие и скрытое светодиодное освещение в потолке. В оконной системе предусмотрена звуко- и теплоизоляция. В квартире установлены межкомнатные двери и стальная входная дверь. Проложены коммуникации для кондиционеров, оформлены выводы для ТВ антенны.  Каждая квартира будет оснащена видеодомофоном, а по всей территории жилого комплекса будет функцио.

Жилой комплекс Antares Hill занимает выгодное расположение в Махмутларе: расстояние до ближайшего пляжа ве.  Ближайшая больница находится в 2,5 км от комплекса.

Махмутлар очаровыет своим комфортом и сервисом. По городу расположено множество небольших скверов и детские площадок, привнося зеленые островки для. Из квартир в жилом комплексе Antares Hills открывается вид на горы и море. При строительстве применен повышенный уровень тепло и звукоизоляции, современные строительные и отд. Высокие потолки придадут особое очарование вашей квартире и дополнят красивый вид за окном.

Рядом с резиденцией строятся новые жилые комплексы, таким образом, вы сможете жить в новом квартале. Прямо рядом с комплексом будут открыты новые супермаркеты и объекты городской инфраструктуры.

Все вышеперечисленные факторы позволят вам почувствовать себя на отдыхе, не покидая территоридсво.

Покупая квартиру с Курт группп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менедур будт.

 

Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.

 

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