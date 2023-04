Kompleks mieszkalny Kvartiry na zavershayuschey stadii stroitelstva v Alanii

O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty w centrum Alanyi. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia mieszkań wynosi od 48 do 195 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 1000 metrów. Nowoczesne nowe mieszkania w centrum Alanyi to najbardziej prestiżowa nieruchomość w kurorcie. Podstawą zasobów mieszkaniowych centralnych dzielnic są hotele i proste domy tureckie. A mieszkania w nowych budynkach typu kurort w centrum Alanyi są z reguły sprzedawane jeszcze przed uruchomieniem domu. Gotowe mieszkania w nowych domach są zawsze mile widziane i niewiele. Rzadka opcja dla nieruchomości, gdy wszystko jest idealne - zarówno miejsce, jak i plaża oraz wybór rozrywki wokół. Centrum Alanyi znajduje się w części, w której słynna forteca otacza półwysep. Popularna plaża Kleopatra rozciąga się na zachód, a obszar w jej pobliżu jest również nazywany, a na wschodzie — szeroka plaża Keikubat w samym centrum miasta. Ulice są usiane licznymi sklepami i innymi firmami. Tutaj możesz znaleźć wszystko na życie i relaks. Alanya jest wielonarodowa, a centrum miasta ma swój szczególny urok, jest to świeckie tureckie miasto. Prestiż ośrodka rośnie z każdym rokiem.