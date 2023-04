Kompleks mieszkalny Proekt zhilogo kompleksa po investicionnym cenam v Avsallare

Yaylali, Turcja

Gotowy apartament z dwiema sypialniami o łącznej powierzchni 90 m2 w szybko rozwijającej się dzielnicy Kestel. Apartamenty znajdują się na drugim piętrze i są zorientowane na południową stronę świata. Układ zapewnia: salon połączony z kuchnią w stylu amerykańskim, dwie sypialnie, łazienkę i przestronny balkon. Mieszkanie jest całkowicie gotowe do życia, ma absolutnie wszystko, wejdź i żyj. Kestel znajduje się 10 km od centrum Alanyi. Znajduje się między Mahmutlar i Tosmur i, w większym stopniu, można go nazwać miejscem do spania. Główną cechą Kestel jest brak wieżowców, w przeciwieństwie do sąsiedniego Mahmutlar.