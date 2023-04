Kompleks mieszkalny Novyy bolshoy proekt v horoshey lokacii rayona Bashakshehir Stambul

Alanya, Turcja

Mieszkanie o powierzchni 2 + 1, o łącznej powierzchni 90 m2, znajduje się w trzypiętrowym budynku, na pierwszym wysokim piętrze, z dostępem do jego terytorium, z którego urzekający widok na historyczną fortecę Alanya i otwiera się Morze Śródziemne. Mieszkanie jest w pełni wyposażone w meble, jak na prezentowanych fotografiach. Kompleks budynków z 2005 r. Ma odkryty basen, parking, generator elektryczny i ochronę 7/24. Dzielnica Bektash zakochała się w obcokrajowcach, którzy wolą mieszkać w samotności w pobliżu centrum miasta. Najbliższe miejsce do Bektash to miejsce, w którym można pływać w pięknym morzu – plaża Kleopatra.