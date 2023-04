Kompleks mieszkalny Prostornye kvartiry v spalnom rayone Bashakshehir - Stambul

Ciplakli, Turcja

Jeśli chcesz zobaczyć basen z dużego balkonu podczas odpoczynku lub kolacji, skoncentruj się na tym mieszkaniu. Istnieją trzy sypialnie, jeden salon, oddzielna kuchnia, dwie łazienki i duży balkon. Będzie sprzedawany bez pieca, dzięki czemu możesz wybrać według własnego uznania. Ma powierzchnię 165 m2, na trzecim piętrze skierowanym na południe, co oznacza, że zawsze będziesz mieć słońce w domu. W kompleksie znajduje się łaźnia parowa, plac zabaw dla dzieci, system kamer , fitness i basen. Do plaży jest około 3 km, dzięki czemu można dotrzeć do plaży w 15 minut. Wokół budynku znajduje się wiele rynków .Nie musisz iść gdzieś na zakupy. Ważne jest to, że ten budynek został ukończony zaledwie 5 lat temu i jest zadbany. *Basen pływacki * Pokój parowy * Parking samochodowy * Plac zabaw dla dzieci * System kamer