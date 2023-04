Kompleks mieszkalny Nedvizhimost premium-klassa na beregu Mramornogo morya Stambul

Mahmutlar, Turcja

Poddaj się: 2024

Przedstawiamy Państwu nowy kompleks mieszkaniowy w Mahmutlar na 90 mieszkań. Mahmutlar to obszar o najbardziej rozwiniętej infrastrukturze miejskiej. Tutaj możesz znaleźć wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia w Turcji. W okolicy dobrze rozwinięta jest także infrastruktura dla dzieci: parki, kawiarnie dla dzieci, place zabaw i boiska sportowe, szkoły, przedszkola. Najważniejszym punktem Mahmutlar jest promenada z szerokim deptakiem do spacerów. Wzdłuż morza, wśród palm i kwiatów, znajdują się ławki i altany z widokiem na morze. Oto najpiękniejsze zachody słońca z widokiem na fortecę Alanya. Autobusy we wszystkich kierunkach przechodzą przez Mahmutlar. Przystanki znajdują się w odległości 300 m od siebie. Możesz łatwo dotrzeć do dowolnego miejsca w Alanyi środkami transportu publicznego lub taksówką.

Kompleks znajduje się na powierzchni 2 935 m2. gdzie jest cała niezbędna infrastruktura społeczna. Odległość do morza wynosi 850 metrów, do centrum Alanyi 10 km.

Na sprzedaż są następujące mieszkania: 1 + 1, 2 + 1 i 3 + 1.

Początkowy wkład wynosi 40%, reszta jest podzielona na równe części do końca budowy w kwietniu 2024 r.