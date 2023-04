Kompleks mieszkalny Unikalnyy proekt na beregu buhty v istoricheskom rayone Beyoglu Stambul

Avsallar, Turcja

Nowy projekt w Avsallar, kompleksie na wzgórzu, otoczonym sosnowymi igłami, z widokiem na morze i przyrodę, odległość od wybrzeża Morza Śródziemnego wynosi 1,5 km, do centrum samej wioski Avsallar jest około 1 km, do centrum kurortu Alanya 24 km Gazipaşa Alanya Airport 64 km, Antalya 100 km. Basen około 30 m i część ze zjeżdżalniami Basen dla dzieci i jacuzzi do relaksu Kryty basen Łaźnia turecka Sauna Łazienka Łazienka Centrum rozrywki Kino Pokój zabaw Plac zabaw dla dzieci Miejsce do grillowania Gazeby Aparaty bezpieczeństwa Generator parkowania i bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu. Zakończenie - czerwiec 2022 r.