Kompleks mieszkalny Kvartiry na zavershayuschem etape stroitelstva v rayone Avsallar

🌸 Projekt « Orchidea » znajduje się w Iskel w odległości 1 km od morza. W pobliżu kompleksu znajduje się cała niezbędna infrastruktura do życia, taka jak sklepy, restauracje, szkoły, banki, apteki i inne.

LOKALIZACJA:

📍 1 km do morza

📍 3,5 km do Iskele

📍 6,5 km do. Boaz

📍 22 km do. Famagusta

📍 47 km do lotniska Ercan



🏡 Kompleks « Orchidea » obejmuje 5 wolnostojących willi 4 + 1, 6 kamienic 3 + 1 i 36 apartamentów ( studia, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1.

INFRASTRUKTURA KOMPLEKSU:

🔘 Minimarket

🔘 Stołówka

🔘 Siłownia

🔘 Pula 55 m2

Stacja ładująca 🔘 dla Tesli

🔘 Obszary spacerowe

🔘 Plac zabaw

🔘 Basen dla dzieci ze zjeżdżalniami

🔘 Parking

🔘 Transfer do morza

OBIEKT OBIEKTÓW:

Apartamenty typu studio ( 40 m2 + taras 11 m2 + ogród 14 m2 ) – 89 900 £

Apartamenty dwupoziomowe 1 + 1 ( 60 m2 + taras 11 m2 + taras na dachu 35 m2 ) – od 119 702 £

Apartamenty dwupoziomowe 2 + 1 ( 94 m2 + taras 10,5 m2 + taras na dachu 55 m2 ) – 143 990 £

Apartamenty 3 + 1 ( 125 m2 + taras 36 m2 + ogród 15,5 m2 ) – od 185 000 £

Apartamenty dwupoziomowe 3 + 1 ( 129 m2 + taras 24 m2 + taras na dachu 70 m2 ) – od 194 000 £

Kamienica 3 + 1 ( 181 m2 + taras 56,5 m2 + taras na dachu 74 m2 ) – od 282 325 £

Willa 4 + 1 ( 250 m2 + taras 46 m2 + taras na dachu 88 m2 ) – 369 947 £



💸 PLAN PŁATNOŚCI:

Depozyt 5000 £

Zaliczka 30–35%

Pozostała rata za 36 miesięcy, płatności kwartalne



Inne płatności:

0,5% opłaty skarbowej

5% VAT

2000 £ Opłata za transformator ( dla mieszkań )

3000 £ Opłata za transformator ( dla dachówek i willi )



🏁 Zakończenie: jesień 2025 r.