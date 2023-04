Kompleks mieszkalny Novyy maloetazhnyy proekt v rayone Inzhekum - Alaniya

Karakocali, Turcja

-To tanie mieszkanie z 3 sypialniami w Alanyi z basenem znajduje się w odległości spaceru od każdego miejsca. Mieszkanie znajduje się w pobliżu rzeki Dim, sklepów i restauracji, zaledwie 500 metrów od plaży. Piękny, czysty apartament doskonale położony w pobliżu popularnego Oba centrum. Ten przytulny apartament ma powierzchnię 120 m2, 3 sypialnie i 2 łazienki w kompleksie z basenem i terenami zielonymi i można go odnowić. Basen jest otwarty przez całe lato i ładnie zaprojektowany. Posiada przestronny i jasny salon z dostępem do dużego tarasu z dobrym widokiem na okolicę. jest idealny dla inwestycji i rodzin. Cechy taniego apartamentu z 3 sypialniami Basen pływacki Winda Blisko wszystkich udogodnień odległość do okien BeachPVC Podłoga ceramiczna